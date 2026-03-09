Live TV

Trump nu este „mulțumit” de succesorul lui Ali Khamenei. Ce spune despre trimiterea de trupe americane în Iran

Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Preşedintele Donald Trump a declarat luni că nu are „nici cea mai mică intenţie” de a trimite trupe americane în Iran pentru a proteja materialele nucleare de la Isfahan. Totodată, el și-a arătat „nemulţumirea” față de alegerea noului lider suprem al ţării, Mojtaba Khamenei, fără a dezvălui însă modul în care intenţionează să-l trateze.

„Nu am luat nicio decizie în acest sens. Nu suntem nici pe departe”, a declarat Donald Trump luni pentru tabloidul „The New York Post”, întrebat despre presupuse discuţii privind trimiterea de trupe americane la instalaţia subterană de îmbogăţire a uraniului din Iran, situată în apropierea vechii capitale persane.

Trump a mai spus că „nu este mulţumit” că Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, este cel care l-a înlocuit pe Ali Khamenei în funcţia de lider al teocraţiei de la Teheran, dar nu a repetat ameninţarea anterioară de a ucide orice succesor care ar prelua puterea fără acordul său, mai notează New York Post, potrivit News.ro.

„Nu vă voi spune”, a declarat Trump despre planurile sale pentru Khamenei. „Nu vă voi spune. Nu sunt mulţumit de el”, a repetat Trump.

Trump, care a vorbit la telefon cu reporterul NY Post de la clubul său de golf din Doral, Florida, a pus capăt speculaţiilor despre posibile trupe terestre la Isfahan, după ce le-a spus reporterilor de la bordul Air Force One, sâmbătă după-amiază, că „nu a discutat” despre această posibilitate.

Însă unele instituţii media, printre care Semafor, NBC News şi Axios, au relatat în aceeaşi zi că scenariul este în discuţie.

Răspunsul evaziv al lui Trump cu privire la Mojtaba Khamenei a urmat ameninţărilor deschise dinaintea alegerii noului lideru suprem.

Cu puţin timp înainte ca fiul ayatollahului decedat, cunoscut pentru poziţia sa dură, să fie numit înlocuitorul său, Trump a declarat duminică pentru ABC News că noul lider „nu va rezista mult timp” dacă „nu va obţine aprobarea noastră (a sa - n.r:)”.

Trump a declarat săptămâna trecută pentru Axios că „fiul lui Khamenei este un personaj nesemnificativ” şi că trebuie să fie implicat în numire, la fel ca în cazul lui Delcy Rodriguez în Venezuela.

