Donald Trump afirmă că ar putea muta trupele americane din Germania în Polonia. „Aș putea face asta”, a declarat Trump, comentând o posibilă redistribuire a forțelor americane.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite ar putea reloca trupele staționate în Germania în Polonia. În timpul unei discuții cu jurnaliștii pe peluza sudică a Casei Albe, el a menționat că are relații personale excelente cu conducerea poloneză. „Așadar, este posibil”, a spus Trump când i s-a pus o întrebare pe această temă.

La 29 aprilie, președintele SUA a declarat că Washingtonul ia în considerare reducerea contingentului de trupe din Germania și că va lua o decizie în curând. El nu a specificat de ce administrația ar putea face un astfel de pas, dar declarația a venit după ce cancelarul german Friedrich Merz a criticat campania militară a SUA împotriva Iranului, subliniind lipsa unei strategii clare din partea Washingtonului.

La 1 mai, Sean Parnell, asistentul secretarului american al Apărării pentru afaceri publice, a anunțat ordinul șefului Pentagonului, Pete Hegseth, de a retrage 5.000 de soldați americani din Germania. El a spus că retragerea ar trebui să fie finalizată în următoarele șase până la 12 luni.

„Polonia ar dori asta. Avem relații excelente cu Polonia, avem relații excelente cu președintele Karol Nawrocki. Amintiți-vă că l-am susținut și a câștigat, chiar dacă era cu mult în urmă în sondaje. Este un luptător extraordinar și un tip grozav, îmi place foarte mult de el, așa că este posibil”, a spus Trump în timpul unei conversații cu jurnaliștii.

Președintele polonez, Karol Nawrocki, a declarat că țara sa este pregătită să găzduiască soldații americani retrasi din Germania și a anunțat că va încerca personal să-l convingă pe Donald Trump să relocheze trupele pe flancul estic al NATO.

Donald Trump a sugerat că reducerile ar putea fi chiar mai semnificative.

„Dacă președintele Donald Trump decide să reducă prezența militară americană în Germania, atunci noi, în Polonia, suntem gata să primim soldații americani”, a spus liderul polonez.

El a adăugat că Polonia dispune deja de „infrastructura pregătită” pentru o astfel de mutare. Poziția președintelui polonez contrastează cu cea exprimată recent de premierul Donald Tusk, care a avertizat că Polonia nu ar trebui să „fure” trupe americane de la aliații europeni.

Cu toate acestea, Tusk a afirmat că Varșovia va profita de „orice oportunitate” pentru a spori prezența militară americană pe teritoriul polonez, fără a afecta unitatea europeană.

Comentariile sale au fost criticate de partidul conservator PiS, tabăra politică a lui Nawrocki, care l-a acuzat pe Tusk că acordă prioritate relațiilor cu Berlinul în detrimentul securității Poloniei.

The Wall Street Journal a dezvăluit recent că Administrația Trump ia în considerare un plan de sancționare a unor țări NATO despre care președintele american consideră că nu au sprijinit suficient Statele Unite și Israelul în timpul războiului cu Iranul.

Strategia implică relocarea trupelor americane din țările NATO considerate necooperante în efortul de război împotriva Iranului și staționarea lor în state care au sprijinit mai mult campania militară americană, inclusiv România.

