Live TV

Video Trump nu exclude relocarea în Polonia a trupelor americane retrase din Germania

Data publicării:
trump
Președintele Donald Trump. Foto: Profimedia

Donald Trump afirmă că ar putea muta trupele americane din Germania în Polonia. „Aș putea face asta”, a declarat Trump, comentând o posibilă redistribuire a forțelor americane.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite ar putea reloca trupele staționate în Germania în Polonia. În timpul unei discuții cu jurnaliștii pe peluza sudică a Casei Albe, el a menționat că are relații personale excelente cu conducerea poloneză. „Așadar, este posibil”, a spus Trump când i s-a pus o întrebare pe această temă.

La 29 aprilie, președintele SUA a declarat că Washingtonul ia în considerare reducerea contingentului de trupe din Germania și că va lua o decizie în curând. El nu a specificat de ce administrația ar putea face un astfel de pas, dar declarația a venit după ce cancelarul german Friedrich Merz a criticat campania militară a SUA împotriva Iranului, subliniind lipsa unei strategii clare din partea Washingtonului. 

La 1 mai, Sean Parnell, asistentul secretarului american al Apărării pentru afaceri publice, a anunțat ordinul șefului Pentagonului, Pete Hegseth, de a retrage 5.000 de soldați americani din Germania. El a spus că retragerea ar trebui să fie finalizată în următoarele șase până la 12 luni.

Trump a fost întrebat de presă despre posibilitatea mutării soldaților americani din Germania în Polonia.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Polonia ar dori asta. Avem relații excelente cu Polonia, avem relații excelente cu președintele Karol Nawrocki. Amintiți-vă că l-am susținut și a câștigat, chiar dacă era cu mult în urmă în sondaje. Este un luptător extraordinar și un tip grozav, îmi place foarte mult de el, așa că este posibil”, a spus Trump în timpul unei conversații cu jurnaliștii.

Președintele polonez, Karol Nawrocki, a declarat că țara sa este pregătită să găzduiască soldații americani retrasi din Germania și a anunțat că va încerca personal să-l convingă pe Donald Trump să relocheze trupele pe flancul estic al NATO.

Donald Trump a sugerat că reducerile ar putea fi chiar mai semnificative.

„Dacă președintele Donald Trump decide să reducă prezența militară americană în Germania, atunci noi, în Polonia, suntem gata să primim soldații americani”, a spus liderul polonez.

El a adăugat că Polonia dispune deja de „infrastructura pregătită” pentru o astfel de mutare. Poziția președintelui polonez contrastează cu cea exprimată recent de premierul Donald Tusk, care a avertizat că Polonia nu ar trebui să „fure” trupe americane de la aliații europeni.

Cu toate acestea, Tusk a afirmat că Varșovia va profita de „orice oportunitate” pentru a spori prezența militară americană pe teritoriul polonez, fără a afecta unitatea europeană.

Comentariile sale au fost criticate de partidul conservator PiS, tabăra politică a lui Nawrocki, care l-a acuzat pe Tusk că acordă prioritate relațiilor cu Berlinul în detrimentul securității Poloniei.

The Wall Street Journal a dezvăluit recent că Administrația Trump ia în considerare un plan de sancționare a unor țări NATO despre care președintele american consideră că nu au sprijinit suficient Statele Unite și Israelul în timpul războiului cu Iranul.

Strategia implică relocarea trupelor americane din țările NATO considerate necooperante în efortul de război împotriva Iranului și staționarea lor în state care au sprijinit mai mult campania militară americană, inclusiv România.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
petru-avram captura recorder
1
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele...
nicusor si fritz
2
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu...
nicusor si maia
3
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
„Deciziile se luaseră în alte birouri.” Ilie Bolojan, mesaj pentru liberali: le-a amintit...
Când toată lumea credea că l-a iertat pe Pique, Shakira a "lovit" din nou
Digi Sport
Când toată lumea credea că l-a iertat pe Pique, Shakira a "lovit" din nou
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Senate Commission on Security and Cooperation in Europe hearing to examine Russia's assault on Ukraine and the international order, focusing on the western response
Armistițiul propus de Trump îi oferă lui Putin o cale de ieșire din presiunea legată de paradă, afirmă un fost diplomat american
profimedia-1050458720
În timp ce alte țări UE se îndepărtează de Trump, Grecia mizează puternic pe MAGA (Politico)
Donald Trump.
Trump anunță că Putin și Zelenski au fost de acord cu un armistițiu de trei zile. „Cererea a fost făcută de mine personal”
protest germania
Zeci de mii de elevi au protestat împotriva reintroducerii serviciului militar obligatoriu în Germania
marco rubio profimedia
Avertismentul lui Marco Rubio pentru aliații NATO care refuză folosirea bazelor SUA pentru operațiuni militare
Recomandările redacţiei
FED DECLARATII NICUSOR ZELENSKI 120326 CTR1_90408
Mesajul președintelui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Europei: Pentru...
Victory Day Parade In Moscow
Paradă la Moscova, în Piața Roșie. „Victoria a fost și va fi...
fulger, furtuna
Alertă meteo: Cod galben furtuni și ploi torențiale în 17 județe...
ID335856_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan, de Ziua Europei: În România a supravieţuit un mecanism...
Ultimele știri
Concluziile lui Nicușor Dan după primele întâlniri cu liderii politici: Există niște scenarii pe care ne vom concentra
Sorin Grindeanu: Europa înseamnă „muncă şi rezultat, nu discursuri sterile”. Liderul PSD vorbește despre piedicile puse României
Ce cred românii despre aderarea la Uniunea Europeană. Câți ar vota pentru ieșirea din UE la un eventual referendum
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cinci zodii primesc sprijin special de la Univers până pe 20 mai. Ce spun astrologii despre energia acestei...
Cancan
Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile HALUCINANTE făcute de bărbatul de 39 de ani
Fanatik.ro
Daniel Pancu pleacă de la CFR Cluj la Rapid! Antrenorul face curăţenie în Giuleşti: jucătorii de pe lista...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
„Offside!” Andrei Cordea, ironie maximă pe internet după controversa de la CFR Cluj – Universitatea Craiova...
Adevărul
Cum îți treci casa pe numele copilului fără să îți pierzi dreptul de a locui în ea
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Cât costă rucsacul lui Nicușor Dan și de ce nu renunță la el. A devenit un simbol al stilului său
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
N-au stat la discuții! ITF și-a anunțat decizia, imediat după comentariile făcute de Aryna Sabalenka despre...
Pro FM
Mama lui Miley Cyrus, confesiuni despre divorțul de Billy Ray: "Nu era deloc în planurile mele". Cum a reușit...
Film Now
S-a iubit cu Sebastian Stan, acum e soția unui alt frumușel de la Hollywood. Alejandra s-a măritat după numai...
Adevarul
Locul de pe malul Mureșului unde mii de soldați români au murit în Al Doilea Război Mondial
Newsweek
Senatul respinge un ajutor important la pensie. O categorie de români ar fi muncit mai puțin
Digi FM
David Attenborough, supranumit „vocea naturii”, împlineşte 100 de ani. Povestea naturalistului care a mişcat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Salma Hayek, apariție magnetică la Veneția alături de fiicele sale. Eleganță în negru la o gală de lux în...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă