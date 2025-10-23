Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia (WSJ)

Administrația Trump a ridicat o restricție cheie care limita utilizarea de către Ucraina a rachetelor occidentale cu rază lungă de acțiune pentru a lovi teritoriul rus, au declarat oficiali americani pentru The Wall Street Journal. Măsura permite Kievului să-și intensifice atacurile asupra unor ținte critice în Rusia și să crească presiunea asupra Kremlinului.

Ucraina a folosit marți o rachetă de croazieră Storm Shadow, furnizată de Marea Britanie, pentru a lovi o fabrică rusă din Briansk care producea explozibili și combustibil pentru rachete, a anunțat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe rețelele sociale. Acesta a calificat atacul drept o „lovitură de succes” care a penetrat apărarea aeriană rusă.

Măsura neanunțată a SUA de a permite Kievului să utilizeze racheta în Rusia vine după ce autoritatea de a sprijini astfel de atacuri a fost recent transferată de la secretarul apărării Pete Hegseth, de la Pentagon, către comandantul suprem aliat al NATO în Europa, generalul Alexus Grynkewich.

Decizia vine după ce președintele Donald Trump a amenințat că va trimite rachete Tomahawk Ucrainei, în încercarea de a pune presiune asupra Kremlinului să participe la negocierile pentru încheierea războiului. Trump a renunțat între timp la această propunere.

Ucraina își poate extinde atacurile în interiorul Rusiei

Oficiali americani au declarat pentru WSJ că se așteaptă ca Ucraina să efectueze mai multe atacuri transfrontaliere folosind rachetele Storm Shadow, care pot parcurge o distanță de peste 290 de kilometri. Statele Unite pot restricționa utilizarea rachetelor Storm Shadow de către Ucraina, deoarece acestea folosesc date de țintire americane.

„Acesta este un război care nu ar fi avut loc niciodată dacă președintele Trump ar fi fost președinte, lucru recunoscut chiar de președintele Putin, iar președintele Trump încearcă să-l oprească. Președintele a negociat, de asemenea, un acord istoric pentru a permite aliaților NATO să achiziționeze arme fabricate în SUA”, susține un oficial al Casei Albe.

Faptul că Ucraina poate lansa din nou rachete Storm Shadow asupra teritoriului rus nu schimbă însă situația pe câmpul de luptă, notează sursa citată. Acestea au o rază de acțiune mult mai scurtă decât Tomahawk și au mai fost folosite pentru a ataca Rusia. Totuși, rachetele permit Kievului să-și extindă raza de acțiune asupra teritoriului rus.

Spre finalul mandatului său, fostul președinte Joe Biden a aprobat utilizarea de către Ucraina a rachetelor Storm Shadow și a sistemelor ATACMS împotriva țintelor din Rusia. Dar după ce Trump a preluat funcția, Pentagonul a instituit o procedură de revizuire pentru aprobarea atacurilor transfrontaliere cu rachete americane, care se bazează pe date de țintire furnizate de SUA.

În cadrul acestui mecanism, secretarul apărării avea ultimul cuvânt și niciun atac nu a fost aprobat până recent, când autoritatea de aprobare a unor astfel de atacuri a fost returnată Comandamentului European, au declarat doi oficiali americani.

Ucraina efectuează, de asemenea, atacuri în interiorul Rusiei cu drone produse intern și un număr mic de rachete fabricate în țară. Multe dintre atacuri au vizat rafinăriile de petrol și infrastructura energetică rusească. The Wall Street Journal a relatat anterior că Trump a aprobat schimbul de informații privind țintele din Rusia, în special despre rafinăriile de petrol.

„După cum s-a demonstrat, Ucraina este incredibil de capabilă să lovească adânc în interiorul Rusiei ținte militare legitime care permit războiul fără sens al Kremlinului, care îi afectează economia și a ucis sau rănit peste un milion de ruși”, a declarat colonelul Martin O'Donnell, purtător de cuvânt al NATO. „Nu are nevoie de permisiunea noastră”, adaugă acesta.

Summit Trump-Putin, amânat

Săptămâna trecută, Trump și-a exprimat interesul de a organiza un al doilea summit cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta, în Ungaria, pentru a discuta despre încheierea războiului, dar negocierile dintre cele două guverne s-au întrerupt rapid. Marți, Trump a declarat că o astfel de întâlnire ar fi o „pierdere de timp”.

Senatorul Angus King, care s-a întâlnit miercuri cu șeful NATO Mark Rutte, a declarat că, deși trimiterea rachetelor Tomahawk ar întări poziția Ucrainei împotriva lui Putin, SUA ar trebui să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește țintele atacate de Kiev.

„Dacă am putea avea un anumit control asupra țintelor, astfel încât acestea să fie doar instalații militare și doar instalații care susțin atacul asupra Ucrainei, cred că ar fi un element eficient pentru a-l convinge pe Putin că nu va câștiga acest război”, a declarat King reporterilor miercuri.

Decizia de a ridica restricția asupra Storm Shadow a fost luată înainte ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să se întâlnească cu Trump la Casa Albă săptămâna trecută, potrivit unei surse familiarizate cu aceste discuții.

Zelenski dorea rachete Tomahawk, care ar fi extins considerabil puterea de lovire la distanță mare a Kievului, dacă ar fi fost furnizate în număr suficient. Refuzul lui Trump de a accepta cererea a limitat puterea de negociere a Occidentului cu Moscova, au spus analiștii.

Statele Unite au aprobat recent vânzarea către Ucraina a 3.350 de rachete aer-sol ERAM, care pot parcurge distanțe între 240 și 450 de kilometri. Administrația Biden a furnizat, de asemenea, rachete ATACMS, care au o rază de acțiune de aproape 320 de kilometri, dar care nu au fost utilizate împotriva țintelor din Rusia de când Trump s-a întors la Casa Albă.

Ucraina mai are un stoc mic de rachete ATACMS, iar Administrația Trump nu a precizat dacă este dispusă să trimită mai multe sau dacă Comandamentul European al SUA va aproba utilizarea lor.

Într-o declarație comună făcută marți, liderii europeni și Zelenski s-au angajat să „intensifice presiunea asupra economiei Rusiei și a industriei sale de apărare” până când Putin „va fi gata să facă pace”.

