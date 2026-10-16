Președintele SUA, Donald Trump, a calificat noile atacuri ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești drept o „rușine”, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins apelurile sale la un „armistițiu energetic”. Zelenski a solicitat sprijinul aliaților europeni în aceeași zi, la Bruxelles, cu ocazia summitului UE, scrie focus.de.

„Ei bine, cred că este o rușine”, a declarat Trump postului de televiziune Newsmax când a fost întrebat despre noile atacuri ale Ucrainei, adăugând că acestea determină creșterea prețurilor globale la energie.

Liderul american l-a luat în vizor pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, afirmând că acesta este mai puțin dispus decât președintele rus Vladimir Putin să ajungă la un compromis pentru a pune capăt războiului.

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„Ar trebui să se termine curând. Cred că, de fapt, amândoi ar dori să se termine”, a declarat Trump pentru Newsmax. „Dar cred că mi se pare mai dificil să tratez cu Zelenski decât cu Putin.”

„Tot ceea ce face Volodimir Zelenski este să ducă la creşterea preţurilor mondiale la petrol”, a atacat Donald Trump, pe fondul revenirii tensiunilor între Washington şi Kiev.



Anterior, Zelenski a declarat pentru Financial Times că armistiţiul privind atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti a fost „ridicat”, sfidând anunţul unui armistiţiu energetic făcut de Donald Trump, pentru care Moscova nu îşi dăduse acordul.



„Când loveşti rafinării de motorină, (...) nu faci un serviciu lumii”, a insistat Donald Trump.



„Zelenski nu este omul potrivit pentru noi ca să ajungem la un acord”, a mai denunţat preşedintele american la Newsmax: „Spune că vrea să ajungă la un acord, dar nu vrea. Nu-mi place de el foarte mult”, a declarat Donald Trump.

Editor : M.C