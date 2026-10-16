Live TV

Video Trump numește atacurile ucrainene asupra rafinăriilor lui Putin „o rușine”

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele SUA, Donald Trump, a calificat noile atacuri ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești drept o „rușine”, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins apelurile sale la un „armistițiu energetic”. Zelenski a solicitat sprijinul aliaților europeni în aceeași zi, la Bruxelles, cu ocazia summitului UE, scrie focus.de.

„Ei bine, cred că este o rușine”, a declarat Trump postului de televiziune Newsmax când a fost întrebat despre noile atacuri ale Ucrainei, adăugând că acestea determină creșterea prețurilor globale la energie.

Liderul american l-a luat în vizor pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, afirmând că acesta este mai puțin dispus decât președintele rus Vladimir Putin să ajungă la un compromis pentru a pune capăt războiului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Ar trebui să se termine curând. Cred că, de fapt, amândoi ar dori să se termine”, a declarat Trump pentru Newsmax. „Dar cred că mi se pare mai dificil să tratez cu Zelenski decât cu Putin.”

„Tot ceea ce face Volodimir Zelenski este să ducă la creşterea preţurilor mondiale la petrol”, a atacat Donald Trump, pe fondul revenirii tensiunilor între Washington şi Kiev.

Anterior, Zelenski a declarat pentru Financial Times că armistiţiul privind atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti a fost „ridicat”, sfidând anunţul unui armistiţiu energetic făcut de Donald Trump, pentru care Moscova nu îşi dăduse acordul.

„Când loveşti rafinării de motorină, (...) nu faci un serviciu lumii”, a insistat Donald Trump.

„Zelenski nu este omul potrivit pentru noi ca să ajungem la un acord”, a mai denunţat preşedintele american la Newsmax: „Spune că vrea să ajungă la un acord, dar nu vrea. Nu-mi place de el foarte mult”, a declarat Donald Trump.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
Smartphone with new message push notifications from email or chat app. Digital communication and information overload concept on white background.
2
Senatul a adoptat proiectul prin care cetățenii ar putea primi SMS sau e-mail cu 30 de...
Vladimir Putin
3
Putin cheamă armata, FSB și Consiliul de Securitate la raport după ce ucrainenii au...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
INSTANT_PSD_GRINDEANU_006INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Sorin Grindeanu a prezentat oficial cele 10 priorități pentru Guvernul Luca Niculescu...
"Cutremur" în Europa: UEFA, gata să excludă gigantul de 1,5 miliarde de euro din toate competițiile!
Digi Sport
"Cutremur" în Europa: UEFA, gata să excludă gigantul de 1,5 miliarde de euro din toate competițiile!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Paolo Zampolli. Foto Profimedia
Controversatul prieten de-ai lui Trump, Paolo Zampolli, a fost îndepărtat din Administrație după o dispută aprinsă pe e-mail
sistem patriot
Ucraina ar fi rămas fără rachete interceptoare Patriot (surse). Criză majoră în apărarea antiaeriană, pe fondul tensiunilor cu Trump
operator-drona-ucraina
Surse Reuters: Ordinul de limitare a serviciului Starshield pentru Ucraina a venit din interiorul Casei Albe
Membrii comunității își exprimă durerea în cadrul unei veghe la lumina lumânărilor organizată în Drake Park , Oregon.
Un adolescent de 16 ani a ucis trei copii și un profesor la o școală din SUA
vladimir putin judo
Cum a redeschis judo-ul ușa Rusiei către competițiile internaționale. Sportul preferat al lui Putin, folosit ca instrument de influență
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Programul de guvernare al Guvernului Luca Niculescu: pensii indexate...
BUCURESTI - PRESEDINTE USR - CONFERINTA DE PRESA - 8 DEC 2025
Comitetul Politic al USR decide azi dacă va vota Guvernul Luca...
accident craiova autobuz
Accident în Craiova, între un autoturism şi un autobuz, cu 20 de...
barbat cu mainile pe calorifer
Termoenergetica începe probele la cald pentru iarna 2026-2027. Ce se...
Ultimele știri
Angajat al Direcţiei Silvice Maramureş, găsit mort, cu răni grave, într-un complex de vânătoare. Ipoteza luată în calcul de anchetatori
Noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, recunoaşte că nu a promovat examenul de intrare în barou
Fiji va desfăşura drone militare australiene în Pacific pentru a combate traficul de droguri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Michael Douglas, dezvăluiri despre separarea de Catherine Zeta-Jones. Cum și-au salvat căsnicia: „Suntem bine”
Cancan
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Fanatik.ro
„Grande Craiova!”. Editorial Marius Mitran: „Știința a jucat ca pe vremea când Craioveanu era golgheterul...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Politicianul acuzat în trecut de spălare de bani decide soarta clubului Steaua. Cine este Radu Oprea...
Adevărul
Lecția Poloniei pentru România. Cum a ajuns dintr-o țară comunistă în top 20 economii ale lumii
Digieconomic
Cu cât timp înainte de pensionare ar trebui verificată vechimea în muncă
Digi FM
Mircea Solcanu, de la celebritate la perioade în care trăia cu 50 de lei pe săptămână. Ce face astăzi și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scene "înfiorătoare" în Croația: membrii Torcida au distrus un sicriu și au scandat lucruri absolut "morbide"!
Pro FM
Shakira, o nouă poveste de iubire după despărțirea de Gerard Pique? Artista, surprinsă în compania unui fost...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Mărturisirile dureroase ale lui Ben Affleck despre ultimele luni din viața mamei sale: „Îmi este dor de ea în...
Adevarul
Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027
Newsweek
Programul de guvernare anunță indexarea pensiilor plus un pachet de ajutoare pentru pensionari în 2027
Digi FM
Adoarme în cadă, pe toaletă și în timpul întâlnirilor. Coșmarul trăit de o tânără de 23 de ani, diagnosticată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Descoperire importantă a cercetătorilor. Cum își recunosc pisicile identitatea prin „cartea de vizită” chimică
Film Now
Leo, adio pătrățele! Leonardo DiCaprio, fără tricou pe plajă, la 51 de ani. Cum arată acum starul din...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro