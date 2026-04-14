Trump o atacă pe „prietena” sa Giorgia Melonia: „Ea e inacceptabilă. Credeam că are curaj, m-am înșelat”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, într-o convorbire telefonică cu publicația italiană Corriere della sera, despre premierul Giorgia Meloni că „nu vrea să ne ajute să scăpăm de armele nucleare”. Făcând referire la Viktor Orbán, premierul maghiar care va fi înlocuit de Peter Magyar, după alegerile parlamentare din Ungaria, Trump spune că „nu a lăsat oamenii să vină să-i distrugă țara, așa cum a făcut Italia”.

Donald Trump o acuză pe Giorgia Meloni că „nu face nimic pentru a obține petrol”.

„Vă place faptul că președinta voastră (a Consiliului, n.r.) nu face nimic pentru a obține petrol? – întreabă Donald Trump într-o convorbire telefonică cu Corriere della Sera – Le place oamenilor? Nu-mi pot imagina. Sunt șocat de ea. Credeam că are curaj, m-am înșelat.

Spune pur și simplu că Italia nu vrea să fie implicată. Chiar dacă Italia își procură petrolul de acolo, chiar dacă America este foarte importantă pentru Italia. Nu crede că Italia ar trebui să fie implicată. Crede că America ar trebui să facă treaba în locul ei”, a afirmat Trump.

Referindu-se la afirmația premierului Giorgia Meloni, care a spus că este inacceptabilă declarația lui Trump despre Papa Leon, președintele american a răspuns: „Ea este cea inacceptabilă, pentru că nu-i pasă dacă Iranul are o armă nucleară și ar arunca Italia în aer în două minute dacă ar avea ocazia”.

Trump a răspuns că nu a discutat cu Giorgia Meloni despre aceste lucruri.

„Nu...Nu, de mult timp. Pentru că nu vrea să ne ajute cu NATO, nu vrea să ne ajute să scăpăm de arma nucleară. Este foarte diferită de ceea ce credeam”, spune Trump în interviu.

În interviul care durează puțin peste șase minute, Donald Trump o critică dur pe premierul italian pe care, cu o lună în urmă, el însuși o definise drept o prietenă și o mare lideră care „încearcă mereu să ajute”.

„Nu mai este aceeași persoană, iar Italia nu va mai fi aceeași țară” – spune acum președintele american, care adaugă că „imigrația ucide Italia și întreaga Europă”.

Trump repetă din nou că Europa „se distruge din interior” cu politicile sale de imigrație și cu cele legate de energie. „Plătesc cele mai mari costuri din lume pentru energie și nici măcar nu sunt gata să lupte pentru strâmtoarea Hormuz, de unde o primesc. Depind de Donald Trump ca să o țină deschisă”.

Întrebat dacă a cerut Italiei să folosească dragoare de mine pentru Strâmtoarea Ormuz, președintele american afirmă: „Am cerut să trimită tot ce vor, dar nu vor pentru că NATO este un tigru de hârtie”.

Despre Papa Leon: „Nu înțelege și nu ar trebui să vorbească despre război”

Donald Trump a lansat duminică seara un atac virulent la adresa Papei Leon, calificându-l drept „slab” în privinţa criminalităţii şi „dezastruos” în materie de politică externă, după ce liderul religios a criticat politicile externe şi de imigraţie ale lui Trump.

Despre Papa Leon și apelul său la pace, Trump afirmă că Papa nu înțelege că Iranul constituie o amenințare nucleară. „Nu înțelege și nu ar trebui să vorbească despre război, pentru că nu are habar de ce se întâmplă. Nu înțelege că în Iran au ucis 42.000 de manifestanți luna trecută”.

Citește și: Disputa lui Trump cu papa Leon ar putea să-l coste scump. Președintele american pierde teren în rândul alegătorilor catolici

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a condamnat declarațiile președintelui american Donald Trump la adresa papei Leon XIV, pe care le-a catalogat drept „inacceptabile”.

Despre Viktor Orban: „U n om bun. Nu a lăsat oamenii să vină să-i distrugă țara, așa cum a făcut Italia”

Întrebat dacă îi pare rău pentru înfrângerea lui Orban, el răspunde: „Era prietenul meu, nu a fost alegerea mea, dar era prietenul meu, un om bun, a făcut o treabă bună în privința imigrației. Nu a lăsat oamenii să vină să-i distrugă țara, așa cum a făcut Italia”.

Vicepreşedintele american JD Vance s-a declarat luni „întristat„ de înfrângerea electorală a premierului ungar Viktor Orban, subliniind în acelaşi timp că Statele Unite sunt pregătite să „colaboreze” cu succesorul său, conservatorul Peter Magyar. Reacția lui JD Vance a fost prima declaraţie oficială a Washingtonului cu privire la acest subiect şi survine într-un context politic sensibil, după ce schimbarea de putere din Ungaria a generat ecouri puternice pe scena internațională.

Vicepreședintele american s-a deplasat personal la Budapesta pentru a-i oferi sprijin lui Viktor Orban în campania electorală.

Editor : A.C.