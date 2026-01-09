Live TV

Trump organizează lupte MMA la Casa Albă pentru a-şi serba cei 80 de ani. Macron „a modificat cu amabilitate” datele summitului G7

Data publicării:
Emmanuel Macron și Donald Trump
Foto: Profimedia

Franţa va amâna cu câteva zile următorul summit al liderilor G7 din acest an pentru a evita o neconcordanţă cu agenda lui Donald Trump, a anunţat vineri un responsabil al Casei Albe, relatează Le Figaro.

Emmanuel Macron „a modificat cu amabilitate datele pentru a ţine cont de agenda” lui Donald Trump, precizează aceeaşi sursă.

Prevăzut iniţial pentru perioada 14-16 iunie la Évian-les-Bains (în Haute-Savoie), pe malul lacului Léman, evenimentul a fost amânat cu o zi şi va avea loc acum în perioada 15-17 iunie.

Cele două evenimente invocate din agenda lui Trump, dezvăluite de Politico, sunt cea de-a 80-a aniversare a preşedintelui american şi organizarea unui meci de arte marţiale mixte (MMA) la Casa Albă pe 14 iunie.

„Deoarece este liderul lumii libere, partenerii noştri au considerat că participarea preşedintelui Trump la summitul G7 era esenţială. Au modificat cu amabilitate datele pentru a ţine cont de agenda preşedintelui american”, a declarat responsabilul de rang înalt al Casei Albe.

„Data summitului este rezultatul consultărilor cu toţi partenerii noştri din G7”, a precizat la rândul său Palatul Élysée.

„Pe 14 iunie anul viitor, vom avea o mare luptă UFC (principala ligă MMA din lume, n.r.) la Casa Albă, chiar la Casa Albă, pe terenul Casei Albe”, a afirmat preşedintele american pe 6 octombrie, când a susţinut un discurs la Norfolk (Virginia) cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Marinei americane.

Şeful UFC, Dana White, un apropiat al lui Donald Trump, anunţase deja în august anul trecut organizarea unei seri MMA la Casa Albă cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite. Data prevăzută iniţial era 4 iulie, ziua naţională a Statelor Unite.

Franţa va prelua preşedinţia G7 în iunie, iar ultima dată când Franţa a găzduit această reuniune, în 2019, a fost la Biarritz (sud-vest), pe coasta bască.

Statele Unite, Japonia, Canada, Franţa, Italia, Germania şi Regatul Unit alcătuiesc „Grupul celor 7” (G7).

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
3
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
U.S. Coast Guard capturare petrolier marinera
5
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după...
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
Digi Sport
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicolas maduro
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
metale rare în Ucraina
Ucraina oferă un important proiect privind litiul unor investitori cu legături cu Donald Trump
Armed groups patrol markets in Caracas
„Suntem fericiți, dar este periculos să recunoaștem”. Teamă și incertitudine în Venezuela după capturarea lui Maduro
vladimir putin si donald trump
Donald Trump este dispus să acorde garanții de securitate Ucrainei doar pentru că nu se așteaptă ca Rusia să invadeze din nou
Generalul american Alexus G. Grynkewich
NATO este „departe de a fi în criză” după declarațiile lui Donald Trump privind Groenlanda, susține comandantul Forțelor Aliate
Recomandările redacţiei
florin barbu face declaratii
Ministrul Agriculturii, critici și acuzații legate de acordul...
ilustrație racheta Oreșnik
Atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei în Ucraina, modalitatea prin care...
avion elvetia
Armata Elveției, pentru Digi24: Misiunea de escortare a fost o ocazie...
bancnote de euro
Theodor Stolojan: Am militat ca România să treacă la euro cât mai...
Ultimele știri
Raidul asupra lui Nicolas Maduro: ce știm și ce rămâne secret în cazul operațiunii SUA, orchestrată cu luni înainte
„Cortina de 16 KB”. Cum a pierdut Rusia 12 miliarde de dolari în urma unor întreruperi ale internetului, ordonate de Kremlin
Daniel Funeriu propune schimbarea Evaluării Naţionale: examene din patru arii şi medii ponderate pentru admiterea la liceu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
S-a aflat cauza reală a morții lui Gabriel din Buzău. Ce i-a curmat viața, de fapt. Familia se pregătește de...
Fanatik.ro
Sportivul celebru care a fost acuzat de violență domestică! Fosta iubită a publicat imagini cu vânătăile și...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9. A fost trasă o linie cât se...
Adevărul
Vacanță cu peripeții. Șocul unor români când au descoperit că nu pot intra în hotelul unde au făcut rezervarea
Playtech
Impozitul auto în 2026: Noua formulă de calcul aduce creșteri masive, iar mașinile hibride pierd avantajele...
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Surpriza începutului de an! Elena Ionescu are o relație cu un bărbat cu 13 ani mai tânăr FOTO
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Jafuri în serie cu un Porsche: un român este acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce...
Newsweek
Femeile au o pensie cu 1.500 lei mai mică decât bărbații. Ministrul muncii spune cum reduce această diferență
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...