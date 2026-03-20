Trump plănuiește ocuparea insulei Kharg pentru a forța Iranul în privința Strâmtorii Ormuz (Axios)

Insula Kharg
Această imagine furnizată de Agenția Spațială Europeană (ESA) și captată de satelitul Copernicus Sentinel-2 prezintă o vedere a insulei Kharg din Iran, care găzduiește principalul terminal de export de țiței al țării. Foto: Profimedia
Atacul „avertisment”

Președintele SUA, Donald Trump, ia în considerare planuri de ocupare sau blocadă a insulei iraniene Kharg pentru a exercita presiuni asupra Iranului în vederea redeschiderii Strâmtorii Ormuz, scrie publicația americană Axios, citând patru surse anonime.

Atacurile SUA și ale Israelului asupra insulei, un nod pentru 90% din exporturile de petrol ale Iranului, au vizat instalații militare; cu toate acestea, o invazie terestră ar plasa trupele americane în raza de acțiune a Iranului.

„Avem nevoie de aproximativ o lună pentru a slăbi și mai mult iranienii cu lovituri, a cuceri insula și apoi a-i prinde de coarne și a o folosi pentru negocieri”, a declarat una dintre surse pentru Axios.

Armata americană a aprobat deja desfășurarea de trupe suplimentare în regiune, în contextul războiului său împotriva Iranului. „Dacă [Trump] decide să lanseze o invazie terestră, asta se va întâmpla. Dar această decizie nu a fost luatăîncă”, a declarat pentru Axios un oficial de rang înalt al administrației Trump, referindu-se la planurile de redeschidere a Strâmtorii Ormuz.

Președintele Trump nu poate pune capăt războiului, cel puțin în condițiile dorite de el, până când nu va reuși să elimine blocada Iranului asupra traficului maritim prin strâmtoare. Între timp, prețurile globale la energie sunt în creștere.

  • Însă o operațiune de preluare a insulei Kharg, situată la 24 km de coastă și care prelucrează 90% din exporturile de țiței ale Iranului, ar putea expune trupele americane mai direct la pericol.
  • Astfel, o astfel de operațiune ar fi lansată doar după ce armata SUA ar slăbi și mai mult capacitatea militară a Iranului în jurul Strâmtorii Ormuz. „Avem nevoie de aproximativ o lună pentru a slăbi și mai mult iranienii cu lovituri aeriene, a cuceri insula și apoi a-i prinde de coarne și a folosi acest lucru în negocieri”, a declarat o sursă care cunoaște gândirea Casei Albe.
  • O astfel de operațiune, dacă ar fi aprobată, ar necesita și mai multe trupe. Trei unități diferite ale Marinei sunt în drum spre regiune. Casa Albă și Pentagonul iau în considerare trimiterea în curând a și mai multor trupe, a declarat un oficial american.

„El vrea ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă. Dacă trebuie să cucerească Insula Kharg pentru a realiza acest lucru, asta se va întâmpla. Dacă decide să lanseze o invazie de coastă, asta se va întâmpla. Dar această decizie nu a fost luată”, a declarat un înalt oficial al administrației pentru Axios.

„Am avut întotdeauna trupe pe teren în conflicte sub fiecare președinte, inclusiv sub Trump. Știu că aceasta este o obsesie a mass-media și înțeleg aspectul politic, dar președintele va face ceea ce este corect”, a spus un al doilea înalt oficial, adăugând că nu s-a luat nicio decizie.

Senatorul Tom Cotton (R-Ark.), care prezidează Comisia de Informații a Senatului, a spus că Trump a fost „prudent” să nu excludă o invazie terestră, deși nu a spus dacă este în favoarea acesteia.

Cotton a susținut că închiderea strâmtorii a fost un act de disperare din partea Iranului, dar a spus că Trump are „o mulțime de planuri” pentru această situație de urgență.

Deși Insula Kharg este esențială pentru industria petrolieră a Iranului, nu există nicio garanție că cucerirea acesteia ar convinge Teheranul să facă pace în condițiile impuse de Trump.

Contraamiralul (în rezervă) Mark Montgomery a declarat pentru Axios că o astfel de misiune ar putea expune trupele americane la un nivel inutil de risc, având în vedere beneficiile incerte.

„Dacă cucerim Insula Kharg, ei vor închide robinetul de la celălalt capăt. Nu este ca și cum am controla producția lor de petrol”, a spus el.

Montgomery a afirmat că este mai probabil ca, după încă aproximativ două săptămâni de atacuri menite să slăbească capacitățile Iranului, SUA să trimită distrugătoare și avioane în strâmtoare pentru a escorta petrolierele, eliminând astfel necesitatea unei invazii.

Vinerea trecută, armata SUA a efectuat lovituri aeriene masive asupra a zeci de ținte militare de pe Insula Kharg.

Atacul a fost un „avertisment” pentru a-i convinge pe iranieni să redeschidă strâmtoarea, au declarat oficiali americani. Dar a fost, de asemenea, un pas pregătitor pentru a slăbi capacitățile militare ale Iranului pe insulă și a pune bazele unei potențiale operațiuni terestr

„Putem distruge insula oricând dorim. Eu o numesc mica insulă care stă acolo, complet neprotejată. Am distrus totul, cu excepția conductelor. Am lăsat conductele pentru că le-ar lua ani de zile să le reconstruiască”, a declarat Trump joi.

Trei surse au afirmat că se ia în considerare serios o ocupare a insulei de către trupe terestre.

O altă opțiune este impunerea unui blocaj naval și împiedicarea petrolierelor de a ajunge pe insulă.

O sursă a declarat că avocații Pentagonului au fost chiar consultați pentru a oferi opinii cu privire la legalitatea unor astfel de mișcări potențiale.

Pe lângă forța expediționară a Marinei, formată din 2.500 de soldați, care va sosi în câteva zile, alte două unități de dimensiuni similare se îndreaptă, de asemenea, spre regiune.

Casa Albă și Pentagonul discută despre întăriri suplimentare, dar nu s-a luat încă nicio decizie.

O sursă a avertizat că există multe operațiuni potențiale pentru pușcașii marini dincolo de Insula Kharg, cum ar fi evacuarea personalului din ambasadele din regiune, dacă este necesar.

