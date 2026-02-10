Live TV

Trump pregătește abrogarea unei legi-cheie pentru combaterea schimbărilor climatice în SUA

Donald Trump în Biroul Oval. Foto: Profimedia Images
Legea care a pus bazele reglementărilor climatice

Administraţia lui Donald Trump se pregăteşte să abroge, săptămâna aceasta, o lege care datează din timpul preşedintelui democrat Barack Obama şi care serveşte drept fundament pentru lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite.

Acesta va fi „cel mai mare act de dereglementare din istoria SUA”, a declarat pentru Wall Street Journal şeful Agenţiei pentru Protecţia Mediului (EPA), Lee Zeldin, care se află la originea acestor eforturi,informează AFP preuată de Agerpres.

În iulie, agenţia sa şi-a anunţat intenţia de a abroga această lege, aşa-numita „constatare a pericolelor” („Endangerment Finding”), o anulare care ar da o lovitură majoră acţiunilor climatice din Statele Unite, cel mai mare contribuitor istoric la emisiile de gaze cu efect de seră din lume.

Chestionată de AFP, agenţia federală a acuzat marţi administraţia fostului preşedinte Barack Obama că a „luat una dintre cele mai dăunătoare decizii din istoria modernă”.

Legea care a pus bazele reglementărilor climatice

Adoptat de aceeaşi Agenţie pentru Protecţia Mediului în 2009, acest text prevede că şase gaze cu efect de seră sunt periculoase pentru sănătatea publică şi, prin urmare, se încadrează în sfera poluanţilor reglementaţi de agenţia federală.

Această decizie a deschis calea din punct de vedere juridic pentru numeroase reglementări federale care vizează limitarea emisiilor acestor gaze de încălzire atmosferică (CO2, metan), începând cu camioanele şi maşinile, care emit CO2 atunci când ard benzină.

Administraţia Trump, o susţinătoare fermă a petrolului şi cărbunelui, încearcă să anuleze această decizie şi reglementările care decurg din ea, minimizând rolul activităţii umane în schimbările climatice şi argumentând că gazele cu efect de seră nu ar trebui tratate ca poluanţi în sensul tradiţional, deoarece urmările lor asupra sănătăţii umane sunt indirecte şi globale, mai degrabă decât locale.

Dacă va fi confirmată, inversarea acestei decizii va fi, fără îndoială, contestată în instanţă şi ar putea ajunge chiar la Curtea Supremă. „Ne vom vedea în instanţă”, a declarat recent Manish Bapna, preşedintele organizaţiei de mediu NRDC.

