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Trump pregătește o alternativă la Camp David. Ce vrea să facă la complexul său de golf din Florida

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donald trump in biroul oval
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Nu este clar cine ar plăti pentru proiect Trump preferă proprietățile sale în locul Camp David

Președintele american Donald Trump și-ar dori ca un complex de golf luxos pe care îl deține în Florida să fie transformat într-o „reședință prezidențială” securizată, inspirată de celebrul sit Camp David, a anunțat miercuri Casa Albă.

Acest nou proiect rămâne învăluit într-o mare incertitudine, în special în ceea ce privește eventualele beneficii financiare pentru familia Trump, informează AFP preluată de Agerpres.

Președintele american, fost dezvoltator imobiliar pasionat de construcții, a înmulțit șantierele de la revenirea sa la Casa Albă, estompând în mod constant granița dintre funcția sa oficială și interesele sale private, notează agenția de presă citată.

„Guvernul SUA a cerut să fie studiată posibilitatea de a se crea un refugiu prezidențial la complexul de golf Trump International din Palm Beach pentru viitorii președinți, astfel încât aceștia să poată desfășura acolo reuniuni importante într-un mediu de clasă internațională”, a declarat un responsabil al Casei Albe pentru AFP, confirmând această informație dezvăluită inițial de presa locală.

Acesta a enumerat calitățile amplasamentului respectiv: „Proprietatea se află la câteva minute de aeroportul internațional Donald J. Trump (aeroportul din Palm Beach a fost recent redenumit după președinte), nu are clădiri care să o domine, nu are case în jur, beneficiază de măsuri excelente de securitate, este aproape de forțele de ordine și, pe deasupra, este și un teren de golf de renume internațional. Acestea sunt condițiile necesare pentru o reședință prezidențială”, a indicat el.

Nu este clar cine ar plăti pentru proiect

Acest responsabil, care a solicitat anonimatul, nu a precizat dacă familia lui Donald Trump va fi remunerată pentru punerea la dispoziție a complexului său de golf sau dacă guvernul va deveni proprietarul acestuia.

Miliardarul de 80 de ani consideră deja complexele sale de golf ca pe niște anexe ale Casei Albe.

Aici primește lideri străini, așa cum s-a întâmplat recent în Irlanda sau anul trecut în Scoția, unde a încheiat un acord comercial cu Uniunea Europeană în sala de bal a uneia dintre proprietățile sale. În decembrie, summitul G20 va avea loc într-un alt domeniu din Florida deținut de Trump, la Miami.

Trump preferă proprietățile sale în locul Camp David

Dacă proiectul s-ar concretiza, ar însemna o schimbare radicală de decor.

Proprietățile lui Donald Trump sunt cunoscute pentru decorul lor încărcat.

Președintele american vizitează una dintre ele aproape în fiecare weekend, dar ocolește Camp David, o bază militară situată în plină natură în apropierea Washingtonului, mai austeră, unde oaspeții sunt cazați în cabane din lemn.

Camp David a găzduit numeroase negocieri diplomatice la nivel înalt.

Acest sit a dat numele acordurilor din 1978 semnate de Egipt, Israel și SUA, care au fost negociate acolo, amintește AFP.

Editor : Ana Petrescu

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