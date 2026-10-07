Trump, prima reacție după moartea angajatei unui institut de ciumă din Rusia

Statele Unite nu consideră că moartea unei angajate de la un centru pentru cercetarea ciumei din Siberia ar avea legătură cu o armă biologică, a declarat miercuri președintele Donald Trump.

„Vom ști foarte curând, dar nu credem”, a spus Trump, întrebat de jurnaliști la Casa Albă în legătură cu această posibilitate, relatează AFP preluată de Agerpres.

„Ele spun că situația este complet sub control”, a adăugat el, referindu-se la autoritățile ruse.

Citește și: „Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara dictatorului Putin din cauza ciumei din Siberia

Trump a reiterat că este prevăzută o convorbire telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, fără a preciza când va avea loc aceasta.

„Este ziua lui astăzi”, a spus Trump despre președintele rus.

Autoritățile ruse au afirmat miercuri că nu există „niciun risc epidemic” în Siberia și au denunțat „informațiile false”, pe măsură ce apelurile pentru o mai mare transparență cresc, mai ales din partea Organizației Mondiale a Sănătății, a Uniunii Europene și a Statelor Unite.

Citește și: Ciuma din Rusia stârnește îngrijorare în SUA. Washington a trimis notă diplomatică oficială pentru a obține mai multe informații (WP)

Moartea unei angajate care lucra pentru Institutul pentru Combaterea Ciumei din Irkutsk a fost relatată vineri de presa rusă.

Potrivit unei publicații locale, ea ar fi putut contracta ciumă pneumonică după ce s-a spart o eprubetă.

Editor : Ana Petrescu