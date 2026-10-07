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Trump, prima reacție după moartea angajatei unui institut de ciumă din Rusia

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Statele Unite nu consideră că moartea unei angajate de la un centru pentru cercetarea ciumei din Siberia ar avea legătură cu o armă biologică, a declarat miercuri președintele Donald Trump.

„Vom ști foarte curând, dar nu credem”, a spus Trump, întrebat de jurnaliști la Casa Albă în legătură cu această posibilitate, relatează AFP preluată de Agerpres.

„Ele spun că situația este complet sub control”, a adăugat el, referindu-se la autoritățile ruse.

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Trump a reiterat că este prevăzută o convorbire telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, fără a preciza când va avea loc aceasta.

„Este ziua lui astăzi”, a spus Trump despre președintele rus.

Autoritățile ruse au afirmat miercuri că nu există „niciun risc epidemic” în Siberia și au denunțat „informațiile false”, pe măsură ce apelurile pentru o mai mare transparență cresc, mai ales din partea Organizației Mondiale a Sănătății, a Uniunii Europene și a Statelor Unite.

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Moartea unei angajate care lucra pentru Institutul pentru Combaterea Ciumei din Irkutsk a fost relatată vineri de presa rusă.

Potrivit unei publicații locale, ea ar fi putut contracta ciumă pneumonică după ce s-a spart o eprubetă.

Editor : Ana Petrescu

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