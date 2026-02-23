Live TV

Trump proclamă 22 februarie drept zi națională pentru victimele migranților aflați ilegal în SUA

Donald Trump a proclamat 22 februarie drept „Ziua Națională a Familiilor Îngerilor”, în memoria victimelor migranților aflați ilegal în SUA, în cadrul unei ceremonii organizate la Casa Albă. Anunțul vine în contextul intensificării politicilor administrației sale împotriva migrației ilegale.

Preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit luni cu familii ale victimelor migranţilor ilegali, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Casa Albă şi la care a anunţat stabilirea oficială a zilei de 22 februarie drept „Ziua Naţională a Familiilor Îngerilor”, relatează Agerpres.

Data a fost aleasă în memoria lui Laken Riley, studenta la Medicină în vârstă de 22 de ani ucisă de un migrant pe 22 februarie 2024, în timp ce-şi făcea alergarea de dimineață într-un parc al Universităţii din Georgia.

În urma acestei crime republicanii din Congres au elaborat „Legea Laken Riley”, promulgată de Trump în ianuarie 2025 şi care le permite autorităţilor de imigrare să reţină migranţi pentru furt şi alte infracţiuni mărunte înainte de a fi condamnaţi.

Trump, care de când a revenit la Casa Albă şi-a intensificat politicile de combatere a migraţiei ilegale, i-a atacat din nou pe democraţii predecesorului său, Joe Biden, pentru că „au lăsat graniţele deschise” şi au permis „oricui dorea să intre” în SUA, mesaj transmis în discursul său de dinaintea semnării proclamaţiei, înconjurat de rudele mai multor victime provocate de migranţi.

„Ei au fost victime ale politicienilor care au pus confortul infractorilor străini înaintea siguranţei cetăţenilor şi patrioţilor americani”, a subliniat Trump.

El a trimis Garda Naţională în mai multe metropole americane pentru combaterea infracţionalităţii şi a intensificat acţiunile poliţiei federale a imigraţiei (ICE), însărcinată cu interpelarea migranţilor clandestini.

Aceste acţiuni au condus la manifestaţii violente împotriva expulzării migranţilor, cele mai grave incidente având loc în iunie anul trecut la Los Angeles, oraş aflat sub guvernarea democraţilor, care se opun politicii anti-migraţie. De asemenea, doi cetăţeni americani au fost ucişi recent la Minneapolis de agenţii poliţiei imigraţiei.

Organizaţiile pentru drepturile migranţilor şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la expulzările în masă şi limitarea dreptului de a cere azil la frontiera SUA, susţinând că astfel de politici încalcă drepturile omului.

