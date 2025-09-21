Live TV

Președintele Trump, în drum spre Glendale, unde vor avea loc funeraliile lui Charlie Kirk. Foto: Profimedia
Președintele Donald Trump. Foto: Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, s-a angajat duminică să apere Polonia și statele baltice dacă Rusia continuă să escaladeze tensiunile în regiune. „Da, aș face-o”, a răspuns Trump când a fost întrebat dacă ar ajuta la apărarea Poloniei și a țărilor baltice împotriva Rusiei în cazul în care Moscova continuă să escaladeze conflictul, relatează Anadolu Ajansi.

Declarația a fost făcută înainte ca Trump să plece la slujba de comemorare a comentatorului politic conservator asasinat Charlie Kirk,  care are loc duminică în Glendale, Arizona.

Declarația lui Trump vine în urma recentelor încălcări ale spațiului aerian baltic de către Rusia. Vineri, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 suspecte au intrat fără permisiune în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei timp de 12 minute.

Estonia a convocat înaltul comisar rus pentru a discuta incidentul și a solicitat consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO, deși Rusia a negat că ar fi intrat în spațiul aerian estonian.

Întrebat dacă a fost informat cu privire la încălcările spațiului aerian estonian de către Rusia, Trump a răspuns: „Da, nu ne place”.

Sâmbătă, SUA au condamnat „cu fermitate” incidentul, exprimându-și sprijinul pentru aliatul lor din NATO.

„Condamnăm cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către Rusia. Suntem alături de aliații noștri estonieni și vom apăra cu hotărâre întreg teritoriul NATO”, a declarat Misiunea SUA la NATO.

Polonia a raportat că, în aceeași zi, două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de siguranță din jurul platformei sale de foraj Petrobaltic din Marea Baltică.

La începutul lunii septembrie, 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, a declarat premierul Donald Tusk. Rusia a afirmat însă că incursiunea nu a fost deliberată.

Departamentul de Stat al SUA a aprobat posibila vânzare către Polonia a sistemelor de rachete Javelin și a elementelor conexe de logistică și sprijin pentru program, a declarat joi Pentagonul.

Costul estimat este de 780 de milioane de dolari, a declarat Agenția pentru Cooperare în Domeniul Securității Apărării într-un comunicat.

„Vânzarea propusă va îmbunătăți capacitatea Poloniei de a face față amenințărilor actuale și viitoare prin modernizarea unităților de comandă și lansare existente și prin creșterea stocului de apărare, consolidând astfel capacitatea sa de a proteja teritoriul suveran polonez și îmbunătățind capacitatea sa de a îndeplini cerințele NATO”, se arată în comunicat.

În august, Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea potențială de sprijin logistic și de întreținere pentru avioanele de vânătoare F-35 către Polonia, cu o valoare estimată de 1,85 miliarde de dolari.

 

 

