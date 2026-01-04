Președintele american Donald Trump a postat pe contul de Truth Social un filmuleț de aproape un minut și jumătate cu atacurile din Venezuela. Pe fundal se aude o melodie lansată în 1969 care a devenit un simbol al protestelor împotriva războiului din Vietnam.

SUA au lovit Venezuela sâmbătă dimineaţa, cu explozii observate în capitala Caracas şi în alte trei state. Forţa militară Delta Force a pătruns în complexul lui Maduro şi l-a capturat pe acesta şi pe soţia sa, Cilia Flores.

Procurorul general Pam Bondi a declarat că cei doi au fost puşi sub acuzare în districtul de sud al New York-ului. Maduro şi Flores sunt acuzaţi de conspiraţie pentru narcoterorism, conspiraţie pentru import de cocaină, posesie de mitraliere şi dispozitive distructive şi conspiraţie pentru posesie de mitraliere şi dispozitive distructive împotriva Statelor Unite.

Trump a declarat în cadrul conferinţei de presă că SUA vor „conduce” Venezuela până când va avea loc o tranziţie „sigură”.

„O vom conduce împreună cu un grup şi ne vom asigura că este condusă corespunzător”, a spus Trump. „Ne vom asigura că există grijă faţă de poporul venezuelean şi ne vom asigura că poporul venezuelean care a fost alungat de acest bandit primeşte grija necesară”, a adăugat preşedintele american.

Congremenii democraţi au criticat atacul şi au spus că este ilegală operaţiunea fără aprobarea Congresului. Liderul minorităţii din Senat, Chuck Schumer, l-a numit pe Maduro „un dictator ilegitim”, dar a spus că o capturare a lui „fără autorizarea Congresului şi fără un plan credibil pentru ceea ce va urma este imprudentă”.

