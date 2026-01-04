Live TV

Video Trump publică noi imagini cu atacul SUA în Venezuela. „Operațiunea Maduro” a durat două ore și 28 de minute

Data actualizării: Data publicării:
sghbsghbarg
Trump a declarat că SUA vor „conduce” Venezuela până când va avea loc o tranziţie „sigură”. Foto: Captură video Digi24

Președintele american Donald Trump a postat pe contul de Truth Social un filmuleț de aproape un minut și jumătate cu atacurile din Venezuela. Pe fundal se aude o melodie lansată în 1969 care a devenit un simbol al protestelor împotriva războiului din Vietnam.

SUA au lovit Venezuela sâmbătă dimineaţa, cu explozii observate în capitala Caracas şi în alte trei state. Forţa militară Delta Force a pătruns în complexul lui Maduro şi l-a capturat pe acesta şi pe soţia sa, Cilia Flores.

Procurorul general Pam Bondi a declarat că cei doi au fost puşi sub acuzare în districtul de sud al New York-ului. Maduro şi Flores sunt acuzaţi de conspiraţie pentru narcoterorism, conspiraţie pentru import de cocaină, posesie de mitraliere şi dispozitive distructive şi conspiraţie pentru posesie de mitraliere şi dispozitive distructive împotriva Statelor Unite.

Trump a declarat în cadrul conferinţei de presă că SUA vor „conduce” Venezuela până când va avea loc o tranziţie „sigură”.

„O vom conduce împreună cu un grup şi ne vom asigura că este condusă corespunzător”, a spus Trump. „Ne vom asigura că există grijă faţă de poporul venezuelean şi ne vom asigura că poporul venezuelean care a fost alungat de acest bandit primeşte grija necesară”, a adăugat preşedintele american.

Congremenii democraţi au criticat atacul şi au spus că este ilegală operaţiunea fără aprobarea Congresului. Liderul minorităţii din Senat, Chuck Schumer, l-a numit pe Maduro „un dictator ilegitim”, dar a spus că o capturare a lui „fără autorizarea Congresului şi fără un plan credibil pentru ceea ce va urma este imprudentă”.

Citește și: Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală, securitate, prosperitate şi demnitate”

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
1
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
2
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
photo-collage.png (32)
3
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Dmitri Medvedev
4
Medvedev cere țărilor lumii să se „înarmeze la maximum”, după ce Maduro a fost capturat...
venezuela protestatari
5
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii
Digi Sport
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Inauguration of President Maduro in Venezuela
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro și „prima combatantă” a socialismului venezuelean
vaccin
Cercetătorii americani au dezvoltat o metodă prin care poate fi încetinită îmbătrânirea
drapelele ue si sua
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O forță negativă, nesigură” (sondaj Politico)
Nicolas Maduro
Nicolas Maduro, dus în arest la New York. Cele mai noi imagini cu liderul venezuelean capturat
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Ce a răspuns Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă și-a plătit...
nave militare din China
„Ziua Z a Chinei”: Cum plănuiește Beijingul să debarce cea mai mare...
bolojan sustine o conferinta de presa
Ilie Bolojan a anunțat principalele reforme din 2026. Când va fi...
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan critică dur judecătorii CCR care au lipsit de la ședința...
Ultimele știri
Pregătiri pentru Bobotează la malul mării. Voluntarii etichetează cele 300.000 de sticle care vor fi împărțite: „E o mare bucurie”
Secretele din spatele proiectului Optimus. Cum crede Elon Musk că robotul său va deveni cel mai valoros produs din toate timpurile
La ștranduri cu apă termală, în Ungaria. Orașul în care opt din 10 turiști sunt români. „Scrie peste tot în limba română”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Logodnica a vrut o nuntă de zeci de mii de dolari, mirele a anulat-o de tot. Ce a descoperit bărbatul de l-a...
Cancan
Motivul REAL pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are...
Fanatik.ro
Țările exotice în care s-au plimbat parlamentarii români în 2025. Cine sunt aleșii care au ajuns în...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Mircea Lucescu începe în forţă 2026! Decizia luată de selecţioner la începutul anului. Exclusiv
Adevărul
Afacerea care câștigă teren în România. O familie întoarsă din Germania a făcut profit dintr-o cultură...
Playtech
Noi imagini tulburătoare cu momentul în care izbucnește incendiul. Ce s-a văzut pe filmări la ora 1:26
Digi FM
Prințul Louis are concurență serioasă în familia regală. Cine e năzdrăvanul cu sânge albastru
Digi Sport
Prima decizie majoră! Cei doi oameni anchetați penal după dezastrul din Elveția
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Ce înseamnă îndepărtarea lui Maduro de la putere și ce urmează pentru Venezuela
Newsweek
Viața la pensie. Trucul matinal al pensionarilor contra balonării și constipației. Vezi ce zic experții
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...