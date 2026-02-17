Live TV

Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. Marți începe o nouă rundă de discuții cu Rusia, la Geneva

Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a afirmat că Ucraina trebuie să negocieze şi să ajungă la un acord "rapid", în timp ce negociatorii ruşi, ucraineni şi americani urmează să înceapă o nouă rundă de discuţii la Geneva, marţi, notează AFP, preluată de Agerpres.

„Ucraina ar trebui să vină la masa negocierilor şi rapid”, le-a declarat luni preşedintele american jurnaliştilor la bordul Air Force One, în cursul unui zbor spre Washington.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia pregătește noi atacuri la scară largă asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, în timp ce echipa de negociatori a Kievului a sosit la Geneva pentru o nouă rundă de discuții de pace cu Statele Unite și Rusia.

„Serviciile de informații raportează că rușii pregătesc noi atacuri masive asupra infrastructurii energetice, iar apărarea aeriană trebuie configurată corespunzător”, a declarat Zelenski în discursul său.

El a îndemnat partenerii să asigure livrarea la timp a sprijinului de apărare aeriană, spunând că întârzierile ar putea crește pagubele provocate de atacuri.

„Orice întârziere în furnizarea rachetelor de apărare aeriană, orice livrare întârziată contribuie la amplificarea pagubelor provocate de atacuri”, a spus el, adăugând că angajamentele discutate la recenta Conferință de securitate de la München ar trebui puse în aplicare rapid.

Zelenski a declarat că delegația sa a sosit la Geneva și se pregătește pentru negocieri, dar a avertizat că atacurile continue ale Rusiei ar putea îngreuna progresul.

„Rusia nu poate rezista tentației ultimelor zile de frig ale iernii și dorește să le dea lovituri dureroase ucrainienilor”, a spus el. „Cu cât mai mult rău vine din partea Rusiei, cu atât va fi mai greu pentru toată lumea să ajungă la un acord cu ei.”

El a spus că Ucraina a fost de acord cu ceea ce el a numit propuneri realiste ale SUA, inclusiv un armistițiu necondiționat și pe termen lung, dar a spus că Rusia a respins ideea și continuă atacurile pe front și atacurile asupra orașelor și instalațiilor energetice.

„Ne așteptăm ca partenerii să acționeze astfel încât constrângerea agresorului să facă pace să funcționeze cu adevărat”, a spus el.

