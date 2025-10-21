Live TV

Trump pune sub semnul întrebării o întâlnire cu Xi Jinping: „Poate cineva va spune «Nu vreau să ne vedem, e prea agresiv»”

Data publicării:
Xi Jinping și Donald Trump
Xi Jinping și Donald Trump. Foto: Profimedia Images
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că se aşteaptă să ajungă la un acord comercial „bun” cu Beijingul, la summit-ul ţărilor din Asia-Pacific, care va avea loc săptămâna viitoare, dar a avertizat că întâlnirea planificată cu omologul său chinez Xi Jinping s-ar putea să nu aibă loc.

Preşedintele american şi-a schimbat în repetate rânduri părerea cu privire la organizarea întâlnirii, care este programată să aibă loc în marja summitului APEC, forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific, ce va avea loc în Coreea de Sud între 31 octombrie şi 1 noiembrie.

„Vom obţine un acord echitabil şi cred că va fi o întâlnire foarte reuşită. Cu siguranţă, mulţi oameni aşteaptă asta”, a declarat Donald Trump în faţa unor senatori republicani la Casa Albă, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Poate că asta nu se va întâmpla. Se pot întâmpla lucruri în care, de exemplu, cineva va spune «Nu vreau să ne vedem, e prea agresiv», dar nu este chiar agresiv”, a adăugat el imediat.

Răzgândirile lui Trump

Miliardarul american a anunţat pe 19 septembrie că se va întâlni cu Xi Jinping în Coreea de Sud, pentru ceea ce urma să fie prima lor întâlnire de la revenirea la Casa Albă. De asemenea, a menţionat o călătorie în China la începutul anului viitor.

Dar pe 10 octombrie a ameninţat că va anula discuţiile cu omologul său chinez şi va impune tarife masive Chinei după ce aceasta a introdus restricţii asupra pământurilor rare.

În ultimele sale declaraţii, Donald Trump pare să-şi fi îndulcit din nou tonul, afirmând marţi că întâlnirea va avea loc şi că vizita sa în China „destul de la începutul anului viitor” este „oarecum stabilită”.

Xi Jinping nu este singurul lider cu care Donald Trump a fost recent în conflict.

Joi, el a declarat că se va întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin în Ungaria în termen de două săptămâni pentru a discuta o soluţie la războiul din Ucraina. Dar Casa Albă a declarat marţi că nu este planificată nicio întâlnire în „viitorul apropiat”.

