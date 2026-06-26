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Trump rămâne fără prieteni în Europa — chiar și în rândul dreptei naționaliste

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Meloni and Trump Meet in the Oval Office
Donald Trump și Giorgia Meloni (în plan apropiat), la Casa Albă. Foto: Profimedia
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Din articol
Amploarea rupturii a devenit evidentă cu ocazia disensiunilor cu premierul Italiei Dispută personală și politică Avantajele lui Meloni de până acum

La începutul anului 2025, politicieni din aripa naționalistă de dreapta a Europei s-au reunit la Madrid sub sloganul „Make Europe Great Again”. Aceștia au invocat conservatorismul președintelui american Donald Trump ca sursă de inspirație și s-au prezentat drept cea mai bună punte de legătură a continentului cu Casa Albă. „Noi, cetățenii Europei, suntem singurii care putem dialoga cu noua administrație Trump”, a declarat Marine Le Pen din Franța, care a sărbătorit victoria electorală a lui Trump la eveniment alături de personalități precum Matteo Salvini din Italia și Viktor Orban din Ungaria. Acum, însă, Meloni și Le Pen îl consideră o povară de ordin politic, potrivit The Wall Street Journal.

Astăzi, mulți dintre acei politicieni nu s-au limitat doar la a renunța a mai fi puntea către America; ei caută să se delimiteze de președintele american, devenit atât de nepopular în Europa, încât acum ei îl consideră drept un atu politic slab.

Amploarea rupturii a devenit evidentă cu ocazia disensiunilor cu premierul Italiei

În ultimele zile amploarea acestei rupturi a devenit și mai evidentă cu ocazia disensiunilor publice dintre Trump și premierul italian, Giorgia Meloni, care anterior încerca să se arate drept cel mai apropiat aliat european al lui Trump.

În pofida atacurilor repetate ale lui Trump la adresa Europei, Meloni, singurul lider european care a asistat la instalarea lui Trump ca președinte în 2025, a depus mari eforturi în vederea menținerii alianței transatlantice. Ea a rămas alături de el în pofida repetatelor amenințări ale acestuia de a impune noi taxe vamale asupra produselor europene și de a-i lua Danemarcei Groenlanda. Trump a reacționat ca atare, calificând-o drept un „mare lider”.

Dar, săptămâna trecută, atunci când Trump i-a spus amfitrionului unei emisiuni matinale a televiziunii italiene că Meloni l-a implorat să se fotografieze cu ea la o reuniune din Franța a Grupului celor Șapte State Industrializate (G7), această umilire publică a fost prea greu de suportat. Într-un mesaj video care îi relevă duritatea pentru care este altminteri recunoscută în țară, ea a ripostat afirmând: „Eu și Italia nu cerșim niciodată”.

Dispută personală și politică

Disputa a fost personală și politică deopotrivă. Liderii europeni s-au obișnuit să aștepte din partea lui Trump niște declarații contestabile, dar, de această dată, remarcile au vizat o persoană care, poate mai mult ca oricare, a mizat pe cultivarea unor relații cu el. Riposta sa a reflectat atât o jignire personală, cât și o nouă realitate din Europa: în aceste zile, nu dă bine să te arăți prea apropiat de Trump.

Trump este extrem de nepopular printre alegătorii europeni. În prezent, rata sa de sprijin e la pământ chiar și printre naționaliștii de dreapta, inclusiv printre susținătorii partidului dnei Meloni, Frații Italiei, și printre cei ai partidului anti-imigrație al lui Nigel Farage, Reform UK.

Într-un sondaj, alegătorilor britanici li s-a cerut să spună trei motive pentru care nu ar sprijin partidul Reform UK. Aproximativ 37% dintre ei au invocat sprijinul lui Farage față de Trump – acesta fiind principalul motiv. Le Pen și aliații săi politici s-au delimitat și ei față de Trump, având în vedere că sondajele din Franța – inclusiv cele efectuate printre susținătorii săi - s-au pronunțat împotriva lui și împotriva politicii sale externe.

Sprijinul față de Trump a părut să nu conteze prea mult nici pentru perspectivele ungurului Orban – un alt important aliat al său din Europa. Orban a ratat realegerea sa că premier cu un mare procent, și asta, în pofida vizitei în Ungaria a vicepreședintelui JD Vance în ultimele zile ale campaniei sale electorale.

Avantajele lui Meloni de până acum

În ceea ce o privește, Meloni nu a avut prea multe avantaje de arătat în privința strânselor sale relații cu Trump. Produsele italiene au fost supuse taxelor vamale, iar economia țării a avut de suferit ca urmare a războiului din Iran. „Trump le-a semnalat liderilor politici din Europa că, pe viitor, nu vor mai putea să se bazeze pe Statele Unite așa, ca pe vremuri”, a declarat E.J. Dionne, expert în guvernare americană de la Brookings Institution, din Washington. „Dacă un democrat sau vreun republican pro-alianță ar câștiga viitoarele alegeri, s-ar putea ca o parte din relații să se refacă. Dar eu nu cred că alianța va mai fi vreodată ca pe vremuri”.

Trump s-a declarat nemulțumit de refuzul Italiei de a permite armatei SUA să folosească o bază aeriană din Sicilia în vederea unor bombardamente asupra Iranului, iar, sâmbăta trecută, el a declarat că asta a creat mari inconveniente operațiunilor militare ale SUA. Guvernul Italiei a subliniat că asemenea operațiuni au nevoie în prealabil de aprobarea parlamentului.

În pofida tensiunilor provocate de război, Meloni a evitat inițial să îl critice direct pe Trump. Dar situația s-a schimbat după ce președintele l-a condamnat pe Papa Leon al XVI-lea pentru criticile acestuia la adresa războiului. Aflată sub presiunea populației italiene, majoritar catolice, Meloni a luat apărarea Papei Leon, calificând insultele lui Trump drept „inacceptabile”.

Totuși, atunci când Trump și Meloni s-au întâlnit cu ocazia summitului G7, cei doi au putut fi văzuți discutând pe o canapea. Meloni a a fost filmată spunând că ea și președintele SUA nu s-au putut împiedica să rămână prieteni.

Dar disputele publice dintre ei demonstrau altceva. După mesajul-video al lui Meloni, sâmbătă, Trump și-a întețit atacurile într-o postare în mediile de socializare.. El a pretins că, în decursul reuniunii, dna Meloni ”l-a implorat mereu” să se fotografieze cu ea. „Vrea să fim din nou prieteni ca să-și sporească procentajul. Fără mulțumiri!!!”, a notat Trump.

Replica dnei Meloni i-a reflectat atât supărarea datorată comportamentului președintelui, cât și recunoașterea faptului că, în prezent, în fața aliaților săi politici europeni de pe vremuri, el a devenit un punct slab.

„Aceste atacuri constante și neprovocate nu au niciun sens. Cât despre popularitatea mea, cu siguranță că a fi prietena ta nu mi-a fost de niciun ajutor”, a replicat ea. Dna Meloni l-a sfătuit pe Trump să-și concentreze atenția asupra propriului procentaj din sondaje.

 

Editor : M.C

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