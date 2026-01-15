Trump rămâne sceptic în privința Mariei Corina Machado: Casa Albă spune că poziția președintelui nu s-a schimbat

Președintele american Donald Trump își menține opinia conform căreia lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, câștigătoarea de anul trecut a Premiului Nobel pentru Pace și cu care el s-a întâlnit joi la Casa Albă, nu are suficient sprijin pe plan intern pentru a conduce tranziția în Venezuela, a transmis Casa Albă.

Întrebată dacă Trump și-a schimbat poziția cu privire la ideea ca Maria Machado să preia conducerea Venezuelei, după ce președintele Nicolas Maduro a fost capturat pe 3 ianuarie de un comando american, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns că președintele american a făcut „o evaluare realistă, bazată pe ceea ce a citit și auzit din partea consilierilor săi și a echipei sale de securitate națională”,relatează agențiile Reuters și EFE preluate de Agerpres.

„În acest moment, opinia sa cu privire la această chestiune nu s-a schimbat', a indicat purtătoarea de cuvânt a lui Trump.

După capturarea și aducerea în SUA a președintelui venezuelean, judecat acum de un tribunal american pentru trafic cu droguri, Trump nu a exclus noi operațiuni militare împotriva Venezuelei și a amenințat-o pe președinta interimară a acestei țări, Delcy Rodriguez, că ”va plăti mai scump ca Maduro' dacă 'nu va face ceea ce trebuie”.

Vicepreședintă și aliată a lui Maduro, Delcy Rodriguez denunțase anterior „răpirea” acestuia de către SUA și a promis că nu va permite ca Venezuela să devină colonia nimănui, în timp ce Trump, râvnește la vastele resurse petroliere ale Venezuelei.

Totuși, în aceeași declarație acordată presei joi, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a mai spus că președinta interimară Delcy Rodriguez a îndeplinit până în prezent „toate cererile” Washingtonului. „Președintele (Trump) este mulțumit de ceea ce vede și speră că această cooperare va continua”, a completat Karoline Leavitt.

Conform unei surse citate de AFP, Statele Unite au finalizat o primă vânzare de petrol venezuelean pe piața internațională, după ce Trump a anunțat săptămâna trecută că „autoritățile interimare din Venezuela urmează să transfere Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol supus sancțiunilor și de înaltă calitate”.

Editor : Ana Petrescu