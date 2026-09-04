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Trump răspunde zvonurilor: „Nu port perucă”

Data publicării:
World Cup Draw, Washington - 05 Dec 2025
Donald Trump. Foto: Profimedia
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Președintele Trump a negat miercuri acuzațiile conform cărora ar purta o perucă, făcând referire la un incident din 2024 în care s-a confruntat cu vântul puternic, scrie The Hill.

În timpul unui discurs ținut la cina din Grădina Trandafirilor de la Casa Albă, Trump și-a amintit de momentul în care a vorbit la un miting electoral din 2024 pentru senatorul Bernie Moreno (R-Ohio), unde s-a confruntat cu „cea mai rea vreme pe care cred că am trăit-o vreodată, cu excepția, poate, a unui uragan pe care l-am avut odată în Florida”.

„M-am dus la tribuna vorbitorului, iar vântul bătea foarte tare”, a spus el. „Știți, ani de zile a trebuit să suport ca oamenii să spună: «Poartă o perucă».”

„Nu port perucă. Dar în acea seară au aflat că nu purtam perucă, pentru că, dacă aș fi purtat-o, nu ar fi rămas pe capul meu prea mult timp”, a continuat Trump.

El a descris cum, în timpul evenimentului, chiar și teleprompterele au fost aruncate de pe scenă în timp ce se îndrepta spre podium.

The Associated Press a relatat în 2024 condiții similare, precizând că evenimentul a avut loc pe un „aerodrom măturat de vânt” din Vandalia, Ohio.

Comedianta Rosie O’Donnell, care se află de ani de zile în conflict cu Trump, a remarcat în august că părul lui Trump ar fi, de fapt, o perucă.

„Trebuie să-ți dai seama că e timpul să-ți agăți peruca în cui și să o lași pe Natalie să te învelească”, a spus ea în cea de-a treia seară în care l-a înlocuit pe Jimmy Kimmel în emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” de la ABC.

O’Donnell se referea la Natalie Harp, consilieră la Casa Albă.

O’Donnell a interpretat și o melodie în timpul emisiunii, având un vers care spunea: „Peruca ta e un dezastru”.

Trump a susținut încă din primul său mandat că părul său este natural, afirmând chiar la un miting electoral din 2015: „Nu port perucă; este părul meu, jur.”

„Situația asta devine nebunească”, a spus el în timp ce se trăgea de păr.

Președintele a chemat apoi o femeie pe scenă să-i atingă părul, iar aceasta i-a confirmat afirmațiile anterioare.

Editor : M.C

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