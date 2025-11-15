Donald Trump a anunțat, vineri, eliminarea tarifelor vamale la peste 200 de produse alimentare, inclusiv pentru unele produse de bază precum cafeaua, carnea de vită, bananele și sucul de portocale, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari ale consumatorilor americani cu privire la costul ridicat al alimentelor, scrie Reuters.

Noile excepții – care au intrat în vigoare retroactiv joi la miezul nopții – marchează o schimbare bruscă pentru Trump, care a insistat mult timp că taxele vamale ample impuse la începutul acestui an nu alimentează inflația.

„În unele cazuri, ele pot” crește prețurile, a spus Trump despre tarifele vamale, atunci când a fost întrebat despre această măsură la bordul Air Force One vineri seara. Dar a insistat că, în ansamblu, SUA au „practic zero inflație”.

Democrații au câștigat o serie de victorii în alegerile locale și de stat din Virginia, New Jersey și New York City, unde preocupările alegătorilor privind accesibilitatea – inclusiv prețurile mari la alimente – au fost un subiect-cheie.

Trump le-a declarat de asemenea jurnaliștilor că va merge înainte cu acordarea unei plăți de 2.000 de dolari pentru americanii cu venituri mici și medii, finanțată din veniturile din tarife, undeva anul viitor. „Tarifele ne permit să oferim un dividend dacă vrem. Acum vom acorda un dividend și vom reduce și datoria”, a spus el.

Administrația Trump a anunțat joi acorduri-cadru comerciale care, odată finalizate, vor elimina tarifele pentru anumite alimente și alte importuri din Argentina, Ecuador, Guatemala și El Salvador, oficialii americani vizând încheierea unor acorduri suplimentare până la finalul anului.

Lista de vineri include produse achiziționate frecvent de americani pentru consumul casnic, multe dintre acestea având creșteri de preț de două cifre față de anul trecut. Sunt incluse peste 200 de articole, de la portocale, fructe acai și boia, până la cacao, substanțe chimice utilizate în producția alimentară, îngrășăminte și chiar ostii pentru împărtășanie.

Casa Albă, într-un document explicativ privind ordinul, a declarat că acesta vine în urma „progreselor semnificative pe care președintele le-a realizat în obținerea unor termeni mai reciproci pentru relațiile noastre comerciale bilaterale”.

Se menționează că Trump a decis ca anumite produse alimentare să fie exceptate deoarece nu sunt cultivate sau procesate în Statele Unite, precum și în contextul încheierii a nouă acorduri-cadru, două acorduri finale privind comerțul reciproc și două acorduri de investiții.

Carnea tocată de vită, conform celor mai recente date pentru luna septembrie, era cu aproape 13% mai scumpă, potrivit indicelui prețurilor de consum (CPI), iar prețul fripturilor era cu aproape 17% mai mare decât anul trecut. Pentru ambele categorii, creșterile sunt cele mai mari din ultimii trei ani, datând de pe vremea când inflația se apropia de vârf sub predecesorul lui Trump, democratul Joe Biden.

Deși SUA sunt un producător important de carne de vită, o penurie persistentă de bovine din ultimii ani a menținut prețurile ridicate.

Prețurile la banane au fost cu aproximativ 7% mai mari, iar roșiile cu 1% mai scumpe. Per total, costurile pentru alimentele destinate consumului casnic au crescut cu 2,7% în septembrie.

Excepțiile tarifare au fost lăudate de multe grupuri din industrie, în timp ce unele au fost dezamăgite că produsele lor au fost excluse.

„Acțiunea de astăzi ar trebui să ajute consumatorii, a căror ceașcă de cafea de dimineață va deveni, sperăm, mai accesibilă, precum și producătorii americani care folosesc multe dintre aceste produse în lanțurile lor de aprovizionare”, a declarat Leslie Sarasin, președintele FMI-Food Industry Association.

Președintele Distilled Spirits Council, Chris Swonger, a spus că excluderea băuturilor spirtoase din Uniunea Europeană și Marea Britanie „este o nouă lovitură pentru industria ospitalității din SUA, exact când sezonul critic al sărbătorilor intră în plină desfășurare”.

„Scotch-ul, Cognacul și Whisky-ul irlandez sunt produse agricole cu valoare adăugată care nu pot fi produse în Statele Unite”, a adăugat Swonger.

Întrebat dacă sunt planificate și alte modificări, Trump a declarat: „Nu cred că va fi necesar”.

„Tocmai am făcut o mică reducere”, a spus el. „Prețurile la cafea erau puțin cam mari, acum vor fi în scurt timp mai mici.”

Un nou focus pe accesibilitate

Trump a răsturnat sistemul comercial global impunând un tarif de bază de 10% pentru importurile din orice țară, la care se adaugă taxe specifice suplimentare care variază de la stat la stat.

În ultimele săptămâni, Trump s-a concentrat intens pe problema accesibilității, insistând că eventualele costuri mai mari sunt cauzate de politicile adoptate de Biden și nu de propriile sale tarife.

Consumatorii continuă să fie frustrați de prețurile ridicate la alimente, despre care economiștii spun că au fost alimentate în parte de tarifele de import și ar putea crește și mai mult anul viitor, pe măsură ce companiile încep să transfere pe deplin costurile tarifare către clienți.

Principalul democrat din Comisia pentru Căi și Mijloace a Camerei Reprezentanților, Richard Neal, a spus că administrația Trump „stinge un incendiu pe care tot ea l-a pornit și îl prezintă drept progres”.

„Administrația Trump admite în sfârșit în mod public ceea ce știm cu toții de la început: Războiul Comercial al lui Trump crește costurile pentru oameni”, a spus Neal. „De la implementarea acestor tarife, inflația a crescut, iar producția industrială a scăzut lună de lună.”

