Trump anunță un cadru de acord privind Groenlanda după discuții cu șeful NATO. „Nu voi impune tarifele de la 1 februarie”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, într-o postare publicată pe platforma Truth Social, că Statele Unite și aliații lor au stabilit „cadrul unui viitor acord" privind Groenlanda și întreaga regiune arctică, în urma unei întâlniri pe care a descris-o drept „foarte productivă” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. În acest context, Trump a precizat că nu va impune tarifele vamale pentru statele europene, programate să intre în vigoare la 1 februarie.

Trump: „Nu voi impune tarifele”

„Pe baza unei întâlniri foarte productive pe care am avut-o cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, am stabilit cadrul unui viitor acord privind Groenlanda și, de fapt, întreaga regiune arctică", a scris Trump.

Liderul de la Casa Albă a susținut că soluția aflată în discuție ar urma să fie avantajoasă atât pentru Statele Unite, cât și pentru aliații din NATO.

„Această soluție, dacă va fi finalizată, va fi una foarte bună pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate statele membre NATO", a adăugat el.

În postarea sa, Donald Trump a anunțat explicit că renunță la tarifele care urmau să fie aplicate de la începutul lunii februarie, măsură care fusese prezentată anterior ca o posibilă pârghie de presiune în relația cu statele europene.

„În baza acestei înțelegeri, nu voi impune tarifele care erau programate să intre în vigoare la 1 februarie", a scris președintele american.

Echipa de negociere desemnată de Trump

Trump a precizat că negocierile nu sunt încheiate și că au loc discuții suplimentare privind un proiect denumit „Golden Dome", în legătură cu Groenlanda.

„Au loc discuții suplimentare referitoare la 'Golden Dome', în ceea ce privește Groenlanda. Mai multe informații vor fi făcute publice pe măsură ce discuțiile avansează", a transmis acesta.

Președintele SUA a anunțat și cine va gestiona negocierile în numele administrației americane, precizând că aceștia îi vor raporta direct.

„Vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, emisarul special Steve Witkoff și alte persoane, după caz, vor fi responsabili de negocieri. Aceștia vor raporta direct mie", a scris Trump.

Anunțul vine după o perioadă de tensiuni între Statele Unite și liderii europeni, generate de declarațiile și ironiile președintelui american la adresa Europei, precum și de amenințările cu tarife comerciale și de poziționarea sa fermă în privința Groenlandei și a regiunii arctice.

