Live TV

Trump anunță un cadru de acord privind Groenlanda după discuții cu șeful NATO. „Nu voi impune tarifele de la 1 februarie”

Data actualizării: Data publicării:
trump rutte
Donald Trump și Mark Rutte / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Trump: „Nu voi impune tarifele” Echipa de negociere desemnată de Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, într-o postare publicată pe platforma Truth Social, că Statele Unite și aliații lor au stabilit „cadrul unui viitor acord" privind Groenlanda și întreaga regiune arctică, în urma unei întâlniri pe care a descris-o drept „foarte productivă” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. În acest context, Trump a precizat că nu va impune tarifele vamale pentru statele europene, programate să intre în vigoare la 1 februarie.

Trump: „Nu voi impune tarifele”

„Pe baza unei întâlniri foarte productive pe care am avut-o cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, am stabilit cadrul unui viitor acord privind Groenlanda și, de fapt, întreaga regiune arctică", a scris Trump.

Liderul de la Casa Albă a susținut că soluția aflată în discuție ar urma să fie avantajoasă atât pentru Statele Unite, cât și pentru aliații din NATO.

„Această soluție, dacă va fi finalizată, va fi una foarte bună pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate statele membre NATO", a adăugat el.

În postarea sa, Donald Trump a anunțat explicit că renunță la tarifele care urmau să fie aplicate de la începutul lunii februarie, măsură care fusese prezentată anterior ca o posibilă pârghie de presiune în relația cu statele europene.

„În baza acestei înțelegeri, nu voi impune tarifele care erau programate să intre în vigoare la 1 februarie", a scris președintele american.

Echipa de negociere desemnată de Trump

Trump a precizat că negocierile nu sunt încheiate și că au loc discuții suplimentare privind un proiect denumit „Golden Dome", în legătură cu Groenlanda.

„Au loc discuții suplimentare referitoare la 'Golden Dome', în ceea ce privește Groenlanda. Mai multe informații vor fi făcute publice pe măsură ce discuțiile avansează", a transmis acesta.

Președintele SUA a anunțat și cine va gestiona negocierile în numele administrației americane, precizând că aceștia îi vor raporta direct.

„Vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, emisarul special Steve Witkoff și alte persoane, după caz, vor fi responsabili de negocieri. Aceștia vor raporta direct mie", a scris Trump.

Anunțul vine după o perioadă de tensiuni între Statele Unite și liderii europeni, generate de declarațiile și ironiile președintelui american la adresa Europei, precum și de amenințările cu tarife comerciale și de poziționarea sa fermă în privința Groenlandei și a regiunii arctice.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
4
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Maria Zaharova
5
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Care este poziția Franței după ce Germania a anunțat că boicotează CM 2026
16.08.2025, Blick auf Upernavik
„O poliță de asigurare”. Groenlanda a prezentat o broșură pentru situații de criză pe fondul ambițiilor lui Donald Trump
soldați și rachete în ucraina
Principala prioritate a NATO ar trebui să fie Ucraina, a susținut Mark Rutte: „Este crucială pentru securitatea noastră europeană”
Trump Ucraine
Trump și Zelenski se vor întâlni joi la Davos
Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de Finanțe.
Prima reacție a Danemarcei după discursul de la Davos. Ce spune ministrul Rasmussen despre „ambiția” lui Trump privind Groenlanda
Recomandările redacţiei
oana toiu
Ministrul Oana Țoiu răspunde întrebării puse de Donald Trump la...
steagul sua si groenlanda
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa...
photo-collage.png (29)
Oana Țoiu: Legea intrată în vigoare în Ucraina nu vizează nicio...
george simion și diana sosoaca colaj foto
Șoșoacă îl atacă pe Simion după tortul „Groenlanda”. „România nu e...
Ultimele știri
Germania și Slovenia se opun aderării la „Consiliul de Pace” al lui Donald Trump. Cum și-au motivat opțiunea pentru boicot
Sorin Grindeanu, despre participarea României la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Niciodată costurile nu sunt prea mari”
Australian Open. Sorana Cîrstea o va înfrunta joi pe Naomi Osaka. Cu cine joacă Gabriela Ruse
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Soția fotbalistului care a făcut furori la cununia lui Radu Drăgușin. A ieșit în evidență cu ținuta sa
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Drama neștiută a familiei bărbatului mort după ce a făcut un infarct pe care medicii l-au ”tratat” cu creme...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Zona din Bucureşti în care s-au vândut cele mai multe apartamente în 2025. Un sfert din totalul înregistrat...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
Grindeanu anunță că a făcut rost de bani pentru creșterea pensiilor. „Sunt 3.000.000.000lei”. Cum îi împarte?”
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Decizia luată de Mădălina Ghenea după dezamăgirile în dragoste. „Posibilitățile de a o termina definitiv cu...