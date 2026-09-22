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Trump: Reprezentanții SUA și Iranului s-au întâlnit la New York

Data publicării:
81th United Nations General Assembly At U.N. Headquarters In New York City - 22 Sep 2026
Donald Trump la tribuna ONU. Foto: Profimedia
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Reprezentanții SUA și Iranului s-au întâlnit cu ocazia dezbaterii Adunării Generale a ONU de la New York, potrivit președintelui american Donald Trump, relatează focus.de.

Discuțiile au decurs „foarte bine” și au durat trei ore, a declarat Trump reporterilor, fără a oferi detalii specifice despre toți participanții.

„A fost o întâlnire de trei ore”, a declarat preşedintele american, descriind-o drept „foarte bună” şi dând asigurări că o altă discuţie este planificată „în viitorul foarte apropiat”.

El a anunţat această reluare a dialogului cu Teheranul în cadrul unei conferinţe de presă susţinute alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Mă simt foarte bine” în legătură cu aceste discuţii, a declarat trimisul american Steve Witkoff, prezent alături de Donald Trump.

Ginerele preşedintelui, Jared Kushner, care participase şi el la negocierile cu Teheranul înainte de eşecul acestora în iunie, se afla la rândul său în sală.

Anterior, vorbind la Adunarea Generală a ONU, Donald Trump a declarat că are de ales între a „distruge” Iranul sau a ajunge la un acord, prezicând că o soluţie diplomatică va fi găsită după alegerile de la mijloc de mandat din noiembrie din Statele Unite.

Editor : M.C

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