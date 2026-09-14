Trump respinge informațiile conform cărora China ar fi furnizat informații Iranului

Președintele SUA a minimalizat informațiile potrivit cărora entități chineze ar fi furnizat Iranului imagini din satelit înaintea unui atac asupra unei baze militare din Iordania, în urma căruia au murit trei soldați americani, relatează DW.

Președintele SUA Donald Trump a respins duminică informațiile potrivit cărora entități chineze ar fi furnizat Iranului imagini din satelit ale unei baze militare înainte ca un atac iranian să ucidă trei soldați americani.

Rachetele iraniene au lovit în iulie baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania, care găzduiește forțe americane.

„Știți, când se spune că China ne spionează, eu spun că au dreptate, și noi îi spionăm și pe ei”, a declarat Trump reporterilor la bordul avionului Air Force One, în timp ce se întorcea dintr-o vizită în Irlanda.

„Asta facem noi. Practic, ei fac ceea ce facem noi”, a spus Trump.

Oficiali americani anonimi citaţi de Wall Street Journal nu au identificat entităţile chineze implicate şi nu au sugerat că guvernul chinez ar fi direct responsabil.



Conform ziarului, aceşti oficiali au ridicat problema cu oficialii chinezi, care au solicitat dovezi ale transferului acestor imagini din satelit şi nu au recunoscut că entităţi chineze au fost implicate în furnizarea lor către Teheran.

Trump menține tensiunile la un nivel scăzut înaintea întâlnirii cu Xi

Trump a refuzat să răspundă la întrebările privind eventualitatea abordării acestui incident în discuția cu președintele chinez Xi Jinping, care urmează să viziteze Casa Albă pe 24 septembrie.

China nu a confirmat oficial că întâlnirea va avea loc.

Duminică, Trump și-a reiterat convingerea că are o relație bună cu Xi.

„Cred că s-a comportat destul de bine, iar noi ne comportăm destul de bine”, a spus președintele SUA.

Declarațiile lui Trump urmează un model stabilit de administrația sa, care a încercat să minimalizeze tensiunile cu China, în ciuda frustrării de la Washington față de sprijinul acordat de Beijing Iranului.

Trump a avertizat anterior China să nu furnizeze arme Iranului. În luna mai, SUA au sancționat trei companii chineze de sateliți pentru colaborarea cu entități militare iraniene.

China este unul dintre principalii parteneri economici și diplomatici ai Iranului și unul dintre principalii cumpărători ai petrolului său.

Editor : M.C