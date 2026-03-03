Trump revine la Dineul Corespondenților de la Casa Albă, după un an de boicot și atacuri la adresa presei

Donald Trump își încheie boicotul asupra galei de jurnalism de la Washington, după un an marcat de dispute cu presa de la Casa Albă. Astfel, președintele SUA va participa, pe 25 aprilie, la Dineul Corespondenților.

„Pentru a onora 250 de ani ai naţiunii noastre (...) va fi o onoare pentru mine să accept invitaţia lor şi să lucrez pentru a face din aceasta cea mai grozavă şi mai spectaculoasă cină, DE ORICE FEL, DINTOTDEAUNA!”, a transmis luni președintele pe Truth Social.

În mod tradiţional, cina organizată de White House Correspondents' Association (WHCA) reunește elita politică și media, alături de invitați de la Hollywood, scrie News.ro. În ultimii ani, însă, evenimentul a fost marcat de absența lui Trump și de momente tensionate.

În 2017, comediantul Hasan Minhaj a ironizat lipsa președintelui. Un an mai târziu, prestația lui Michelle Wolf a stârnit controverse, iar ulterior WHCA a renunțat temporar la momentele de stand-up, invitându-l pe istoricul Ron Chernow pentru o prelegere.

Au urmat doi ani de pauză din cauza pandemiei și apoi perioada administrației Joe Biden. După revenirea lui Trump la Casa Albă, WHCA a ales-o inițial pe comediana Amber Ruffin, dar a renunțat la ea când a devenit clar că nu își va tempera glumele. Evenimentul s-a desfășurat fără Trump și fără divertisment.

Dispute privind accesul presei

În paralel, WHCA a contestat mai multe decizii ale administrației, inclusiv limitarea accesului unor jurnaliști și excluderea Associated Press de la unele evenimente, după ce agenția a refuzat să adopte redenumirea Golfului Mexic propusă de Trump. O curte de apel a refuzat, pentru moment, să oblige Casa Albă să readmită AP în anumite spații restricționate.

Reporterii au fost excluși și din Pentagon, unde au fost acreditați jurnaliști considerați mai favorabili administrației.

Pentru momentul artistic din acest an, WHCA a optat pentru o alegere apolitică, magicianul Oz Pearlman, cunoscut pentru numerele sale de mentalism.

„Suntem bucuroşi că preşedintele a acceptat invitaţia noastră şi aşteptăm cu nerăbdare să-l găzduim”, a declarat președinta WHCA, Weijia Jiang.

Dineul va avea loc pe 25 aprilie.

Editor : Ana Petrescu