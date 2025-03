Trump revine: „Promisiunea de a pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore a fost doar sarcasm”

Președintele american Donald Trump a descris promisiunea sa din campanie de a pune capăt invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina „în 24 de ore” ca fiind sarcasm.

Declarația a fost făcută într-un interviu cu jurnalista Sharyl Attkisson, publicat la 14 martie. Attkisson a remarcat dificultatea soluționării unei invazii la scară largă a Rusiei în Ucraina, amintindu-i în același timp lui Trump că, în timpul campaniei electorale, a afirmat că va „rezolva acest război în 24 de ore”.

„Ei bine, am fost puțin sarcastic când am spus că aș vrea să fac asta. Ceea ce am vrut să spun cu adevărat este că mi-ar plăcea să îl rezolv și cred că voi reuși.”, a fost replica lui Donald Trump, scrie Ukrainska Pravda.

Context

Ucraina a declarat că este dispusă să pună în aplicare o încetare a focului de 30 de zile, cu condiția ca și Rusia să adere la aceasta, în urma discuțiilor din Jeddah, Arabia Saudită, din 11 martie.

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a reacționat cu prudență la propunerea SUA de încetare a focului. Deși nu a respins-o categoric, el a sugerat că Moscova ar putea impune condițiile sale oricărui acord.

Trump a descris declarația lui Putin drept „promițătoare, dar nu completă”. De asemenea, el a spus că, dacă Rusia nu este de acord cu o încetare a focului de 30 de zile, ar fi un „moment dezamăgitor pentru lume”.

