Trump s-a răzgândit. De la „nu avem nevoie de ajutor”, la desfășurarea de sisteme ucrainene care să apere avioanele de dronele Iranului

Armata SUA a desfăşurat în ultimele săptămâni tehnologie ucraineană de combatere a dronelor la o bază aeriană americană strategică din Arabia Saudită, în încercarea de a stopa atacurile care au distrus avioane, clădiri şi au ucis cel puţin un militar, au dezvăluit mai multe persoane la curent cu această problemă, potrivit Reuters. Cu circa o lună înainte, președintele american Donald Trump respingea orice astfel de ajutor din partea Ucrainei, declarând că Statele Unite au „cele mai bune drone”.



Desfăşurarea unei platforme de comandă şi control numită Sky Map la baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită, despre care nu s-a semnalat până acum, este o dovadă a modului n care armata Ucrainei a avansat în tehnologiile de drone şi de combatere a dronelor inamice, tehnologii ce au fost perfecţionate în războiul cu Rusia, scrie Reuters.

Responsabili militari ucraineni au sosit în ultimele săptămâni la această bază pentru a instrui soldaţii americani în utilizarea sistemului Sky Map, utilizat pe scară largă de armata ucraineană pentru a detecta ameninţările reprezentate de dronele inamice, „inclusiv drone Shahed dezvoltate de Iran”, şi pentru a lansa contraatacuri cu drone de interceptare.

În timp ce dronele ieftine, produse în serie, joacă un rol important în războiul dus de Rusia în Ucraina, Pentagonul şi-a intensificat investiţiile în tehnologia de combatere a dronelor. Totuşi, utilizarea tehnologiei ucrainene la baza Prince Sultan - situată la aproximativ 640 de kilometri de Iran şi care a fost ţinta unor valuri de drone şi rachete de la începutul războiului - scoate la lumină vulnerabilităţile sistemului american de apărare antiaeriană şi antirachetă, afirmă analiştii.

„Există de mult timp lacune la nivelul sistemului de apărare antiaeriană al SUA în întreaga lume”, spune Timothy Walton, cercetător senior la think tank-ul Hudson Institute, cu sediul în Washington, potrivit Reuters, preluată de Agerpres. „Problema era bine cunoscută. Dar, cu toate acestea, nu a fost rezolvată nici astăzi”, afirmă el.

Trump, în martie: „Nu avem nevoie de ajutorul lor”

Această evoluţie intervine la o lună după ce preşedintele american Donald Trump a respins public o ofertă din partea liderului ucrainean Volodimir Zelenski vizând furnizarea de ajutor în combaterea atacurilor cu drone iraniene.

„Nu, nu ne ajută (Ucraina - n.r.). Nu avem nevoie de ajutorul lor. Ştim mai multe despre drone decât oricine altcineva. De fapt, avem cele mai bune drone”, declara Donald Trump la Fox News la jumătatea lunii martie.

Casa Albă şi Pentagonul au redirecţionat întrebările din partea Reuters către Comandamentul Central al SUA, care coordonează operaţiunile de la Prince Sultan. Comandamentul Central a refuzat să facă vreun comentariu.

De asemenea, Sky Fortress, compania ucraineană care deţine Sky Map, a refuzat să comenteze. Biroul lui Volodimir Zelenski nu a răspuns nici el la o solicitare de comentarii din partea agenţiei britanice de presă, mai precizează Reuters.

„Nu există nicio soluţie miraculoasă”

Unitatea de combatere a dronelor din cadrul Pentagonului a anunţat luna trecută că a alocat 350 de milioane de dolari pentru consolidarea apărării împotriva dronelor, în sprijinul operaţiunii „Epic Fury”.

Adam Scher, purtător de cuvânt al unităţii, cunoscută sub numele de „Joint Interagency Task Force 401”, a declarat că unitatea furnizează o gamă largă de tehnologii noi, printre care senzori, camere video şi sisteme de interceptare.

„Nu există nicio soluţie miraculoasă care să oprească toate ameninţările reprezentate de drone”, spune Scher.

Sky Map s-a impus ca principală platformă de comandă şi control utilizată de armata ucraineană, potrivit a trei persoane la curent cu situaţia. Acest tip de platformă, de obicei un panou de control care afişează hărţi şi imagini video, sintetizează datele provenite de la radare şi senzori pentru a detecta ameninţările iminente.

Sky Fortress, compania care produce Sky Map, a fost înfiinţată în 2022 de ingineri ucraineni cu legături în mediul militar, care au instalat peste 10.000 de senzori acustici pe teritoriul Ucrainei pentru a detecta atacurile cu drone ruseşti, potrivit unei surse apropiate companiei.

Compania, care a primit finanţare din partea unităţii de inovare a armatei ucrainene, Brave1, a dezvoltat Sky Map ca platformă software pentru coordonarea atacurilor împotriva dronelor, a declarat sursa respectivă.

Sky Map face parte dintr-o suită de noi tehnologii anti-drone care au fost implementate la baza Prince Sultan în timpul războiului împotriva Iranului. Interceptoarele Merops - o dronă dezvoltată de Project Eagle, o companie cu sediul în SUA susţinută de fostul director general al Google, Eric Schmidt - au fost utilizate la bază, potrivit a trei persoane la curent cu acest subiect.

Avion-radar american, distrus de iranieni

În săptămânile de după începerea războiului, Prinţul Sultan s-a confruntat cu valuri de atacuri iraniene cu rachete şi drone Shahed. Unul dintre avioanele radar E-3 AWACS ale forţelor aeriene americane a fost distrus în timpul unui atac din 27 martie, iar mai multe avioane cisternă KC-135 de realimentare au fost avariate într-un alt atac.

Separat, un cort despre care se crede că adăpostea un sistem radar folosit pentru a sprijini bateria antirachetă THAAD al bazei a fost distrus, potrivit CNN.

Tehnologiile pe care baza le-a utilizat pentru a se apăra împotriva atacurilor cu rachete şi drone includ o platformă de comandă şi control produsă de Northrop Grumman, denumită „Forward Area Air Defense” (FAAD), potrivit celor trei surse.

Platforma, introdusă pentru prima dată de armata SUA în anii 1990, furnizează date de urmărire pentru a ajuta soldaţii să combată ameninţările iminente, de la atacuri cu mortiere şi rachete până la drone. Pentru a combate atacurile cu drone cu rază scurtă de acţiune, baza a folosit în mare parte interceptoare Coyote fabricate de RTX, au declarat două dintre surse.

Dronele cu aripi fixe, pentru care compania a semnat un contract de 5 miliarde de dolari cu armata americană în septembrie, pot fi folosite ca drone de atac unidirecţionale cu încărcătură explozivă sau cu capabilităţi de microunde pentru a „prăji” componentele electronice din dronele adverse.

