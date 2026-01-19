Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”

Președintele american Donald Trump i-a scris premierului norvegian Jonas Gahr Støre că nu se mai simte obligat să se gândească „exclusiv la pace”, în condițiile în care Norvegia - țara care găzduiește Comitetul Nobel - nu i-a acordat premiul Nobel pentru Pace. Mai mult, Trump contestă „dreptul de proprietate” al Danemarcei asupra Groenlandei, pentru că, potrivit lui, „nu există documente scrise”.

Scrisoarea lui Donald Trump, adresată premierului norvegian Jonas Gahr Støre, a fost publicată de jurnalistul Nick Schifrin de la PBS News.

În text, Trump se declară din nou deranjat că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace și spune că acest lucru îl determină să nu se mai gândească „exclusiv la pace”.

De asemenea, Trump își reconfirmă intenția de a prelua Groenlanda și contestă „dreptul de proprietate” al Danemarcei asupra insulei arctice, pentru că, susține el, „nu există documente scrise”.

Redăm în continuare textul scrisorii, așa cum a fost prezentat de jurnalistul Nick Schifrin.

„Dragă Jonas: Având în vedere că țara ta a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace pentru că am oprit mai mult de opt războaie, nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace, deși aceasta va fi întotdeauna predominantă, ci mă pot gândi acum la ceea ce este bine și potrivit pentru Statele Unite ale Americii. Danemarca nu poate proteja acel pământ de Rusia sau China și de ce au oricum un «drept de proprietate»? Nu există documente scrise, ci doar că o navă a debarcat acolo acum sute de ani, dar am avut și noi vapoare care au debarcat acolo. Am făcut mai mult pentru NATO decât oricine de la înființarea sa și acum NATO ar trebui să facă ceva pentru Statele Unite. Lumea nu este sigură dacă nu avem control complet și total asupra Groenlandei. Mulțumesc! Președintele DJT.”

Premierul norvegian Jonas Gahr Støre a confirmat textul scrisorii într-o scurtă declarație pentru publicația VG.

„Pot confirma că acesta este un mesaj pe care l-am primit de la președintele Trump ieri după-amiază”, a declarat Støre pentru VG.

„Acesta a venit ca răspuns la un scurt mesaj adresat președintelui Trump de mine mai devreme în cursul zilei, în numele meu și al președintelui finlandez Alexander Stubb”, a mai spus Støre.

În mesajul lor, Støre și Stubb au solicitat o convorbire telefonică cu Trump, dar liderul de la Casa Albă a răspuns cu scrisoarea.

SUA ar fi răspândit apoi același mesaj „altor lideri din NATO”, potrivit lui Støre.

Editor : B.P.