Trump se compară cu Nixon, iar pe Putin îl compară cu Hrușciov, într-o postare care evocă rivalitatea din timpul Războiului Rece

Data publicării:
Donald Trump. Foto: GettyImages

Trump pare să semnaleze o abordare mai dură față de Putin printr-o postare pe rețeaua lui socială, care evocă rivalitatea din timpul Războiului Rece. Președintele american  s-a comparat pe sine cu vicepreședintele Richard Nixon, iar pe președintele rus Vladimir Putin cu liderul sovietic Nikita Hrușciov, relatează TVPWorld.

Joi, Trump a distribuit două fotografii pe contul său de la Truth Social. Prima îl înfățișează arătând spre Putin în timpul recentului summit din Alaska. A doua este celebra fotografie din 1959, intitulată „Kitchen Debate” (Dezbaterea din bucătărie), în care apar Nixon, pe atunci vicepreședinte al președintelui Dwight Eisenhower, și Hrușciov.

Fotografia Nixon-Hrușciov a fost făcută la Expoziția Națională Americană de la Moscova, devenind un simbol istoric al rivalității ideologice dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică. 

Președintele american nu a oferit nicio explicație pentru comparație, dar prin postarea imaginilor una lângă alta, Trump pare să se pună în rolul lui Nixon, evocând schimbul de replici din perioada Războiului Rece, în care Nixon și Hrușciov s-au ciocnit cu privire la meritele sistemelor lor politice. 

Trump și Putin s-au întâlnit față în față vinerea trecută în Alaska, un summit cu miză mare, care a fost prezentat ca o oportunitate de a determina dacă se poate ajunge la un armistițiu în cel mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial.

Cu toate acestea, întrucât nu s-au înregistrat progrese în negocieri, miercuri seara Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri aeriene din război, trimițând peste 610 rachete și drone asupra Ucrainei, cu explozii raportate la Kiev, Lviv și în apropierea frontierei cu Polonia.

