Întrebat la summitul G7 cu privire la o eventuală reinstituire a sancțiunilor împotriva petrolului rusesc, președintele american a răspuns: „Vom putea face acest lucru pentru că petrolul curge acum în valuri. Am suspendat sancțiunile pentru că, evident, nu voiam să penalizăm Statele Unite”. Dar „în curând vom fi în măsură” să le reintroducem, a afirmat președintele american Donald Trump. El a declarat marți că Rusia ar trebui să încheie un acord de pace cu Ucraina, adăugând că va face tot ce îi stă în putință pentru a pune capăt războiului, în urma unei întâlniri „foarte bune” dintre președintele ucraineanVolodimir Zelenski și liderii Grupului celor Șapte (G7) la summitul din Franța, scriu Le Monde și TVPWorld.

Statele Unite au suspendat anumite sancțiuni impuse petrolului rusesc de la începutul războiului din Ucraina, pentru a contracara creșterea vertiginoasă a prețurilor la țiței provocată de conflictul cu Iranul.

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Trump a sosit la summitul G7, care se desfășoară în perioada 15-17 iunie în stațiunea de pe malul lacului Evian-les-Bains, prezentând un acord preliminar pentru a pune capăt conflictului cu Iranul și punând din nou accentul pe încheierea războiului din Ucraina.

Zelenski și liderii europeni au încercat să-l convingă pe Trump că situația Ucrainei s-a îmbunătățit, în timp ce Kievul solicită mai mult sprijin pentru a-și consolida poziția în eventualele negocieri de pace cu Moscova.

Trump a salutat întâlnirea cu liderul ucrainean și cu alți președinți ai G7 în cadrul unei sesiuni cu ușile închise, marți.

Președinția Ucrainei a distribuit, de asemenea, imagini cu Zelenski în timp ce discuta cu Trump și cu secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, cu ocazia summitului G7.

„Voi face tot ce pot”, le-a spus Trump reporterilor, adăugând că prea mulți tineri mor pe câmpul de luptă de ambele părți.

„Uitați, Rusia ar trebui să încheie un acord”, a adăugat el. „Am rezolvat opt războaie. Acesta era cel despre care credeam că va fi cel mai ușor de rezolvat.”

Europa și Ucraina încearcă să-l facă pe Trump să se răzgândească

„Obiectivul principal este consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și promovarea diplomației, pentru a determina Rusia să pună capăt războiului”, a postat Zelenski pe X după întâlnire. „Este nevoie de pace.”

Diplomații europeni au declarat că tonul întâlnirii a fost constructiv.

„Se pare că acum avem o analiză comună: Rusia se află în defensivă în acest moment”, a spus un diplomat european.

Un diplomat francez a afirmat că liderii G7 au convenit că dinamica câmpului de luptă este acum în favoarea Ucrainei și s-au angajat să ofere Kievului mai multe capacități de apărare aeriană.

Liderii europeni au dorit să-l convingă pe Trump că pozițiile anterioare ale SUA privind posibilele condiții ale unui acord erau excesiv de favorabile Moscovei, mai ales acum că incursiunile cu drone ale Ucrainei în Rusia au îmbunătățit situația acesteia.

„Soarta se schimbă în favoarea Ucrainei. Situația din 2026 este foarte diferită de cea din 2025. Ucraina ține cu curaj linia frontului”, a postat pe X președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Oboseala Rusiei se vede în mod evident. Acesta este momentul să ne intensificăm sprijinul.”

Zelenski insistă pentru un nou impuls și un rol european mai important. El a declarat luni că s-a oferit să se întâlnească cu Putin la summitul G7. Putin a respins în repetate rânduri ideea unor discuții directe cu Zelenski, cu excepția cazului în care acestea ar avea loc la Moscova.

Liderii europeni urmau, de asemenea, să-l avertizeze pe Trump că un acord provizoriu cu Iranul riscă să consolideze programele nucleare și de rachete balistice ale Teheranului.

Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că prioritatea este asigurarea unui „acord solid și serios, care să fie finalizat”.

Întrebat despre o posibilă dată de reluare a negocierilor cu Rusia, cu medierea Statelor Unite, Volodimir Zelenski a declarat că organizarea unor astfel de discuții este „foarte dificilă”, reamintind că a dorit să profite de ocazia oferită de summitul G7 pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, dar că Rusia nu a fost de aceeași părere. „Nu sunt sigur că au primit semnale pozitive” din partea Statelor Unite, a mai declarat el.

El a respins din nou propunerile Rusiei de a se întâlni la Moscova, afirmând că Ucraina „nu se lasă antrenată în astfel de jocuri”, dar a spus că o întâlnire ar putea avea loc într-o țară neutră: „ar putea fi în Elveția, în Turcia, într-o țară din Orientul Mijlociu”, a precizat el. Însă Vladimir Putin „nu vrea să pună capăt războiului”, a regretat el.

Sancțiuni, rachete, negocieri… Volodimir Zelenski face bilanțul unor discuții „foarte pozitive”

Volodimir Zelenski a făcut referire la un summit „foarte pozitiv” în cadrul unui discurs susținut prin videoconferință la Reuters Next Summit. Potrivit acestuia, liderii G7 au recunoscut în unanimitate că „Rusia nu este pe cale să câștige și suferă pierderi umane grele; prin urmare, trebuie să încheie un acord cât mai repede posibil”.

Toți liderii au recunoscut, de asemenea, că Rusia „continuă să atace ținte civile și infrastructura” și nu pare să dorească să pună capăt războiului, a adăugat el.

Zelenski a afirmat, de asemenea, că a discutat cu liderii G7 despre anumite propuneri menite să întărească sancțiunile și „presiunea politică” împotriva Rusiei, în special împotriva flotei sale fantomă. „Cred că Donald Trump poate face acest lucru”, la fel și țările europene, care doresc să acționeze „în coordonare cu Statele Unite”, a asigurat el.

„Constatăm că prețurile petrolului sunt în scădere și… este un lucru bun, deoarece Rusia nu va obține profituri suplimentare din asta”, a adăugat el.

În timp ce Volodimir Zelenski continuă să solicite mai mult ajutor din partea Statelor Unite în ceea ce privește rachetele și apărarea antiaeriană, șeful statului a asigurat că Donald Trump s-a arătat „foarte pozitiv” cu privire la acest subiect, spunând că „speră că asta înseamnă da”. De asemenea, el dorește ca Uniunea Europeană să pună în funcțiune un „sistem antibalistic european”.

Editor : M.C