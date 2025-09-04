Live TV

Trump se declară în continuare decis să obțină un acord de pace între Rusia și Ucraina

Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Donald Trump. Foto: Profimedia
A crezut că este mai ușor de rezolvat războiul ruso-ucrainean

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că îşi menţine angajamentul de a obţine un acord de pace între Rusia şi Ucraina, în ciuda incertitudinii privind perspectiva unor discuţii faţă în faţă între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat CBS News.

„Am urmărit, am văzut şi am vorbit despre asta cu preşedintele Putin şi preşedintele Zelenski", a declarat Trump într-un interviu telefonic acordat CBS News miercuri. "Ceva se va întâmpla, dar ei nu sunt încă pregătiţi. Dar ceva se va întâmpla. Vom realiza acest lucru", a insistat preşedintele american.

Trump declarase anterior că intenţionează să poarte discuţii despre războiul din Ucraina în următoarele zile, după ce la summitul său din Alaska cu Putin, din august, nu a reuşit să facă progrese. Un oficial al Casei Albe a declarat că se aşteaptă ca Trump să vorbească la telefon joi cu Zelenski. Totodată, potrivit unei persoane familiarizate cu situaţia, citată de Reuters, Zelenski urmează să aibă o întâlnire individuală cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, joi, la Paris.

Witkoff participă la summitul Coaliției Voinței, organizat la Paris, care care sunt prezenți lideri europeni, inclusiv președintele României, Nicușor Dan, prin videoconferință.

La rândul său, Putin s-a declarat miercuri pregătit să se întâlnească cu Zelenski, dar doar dacă preşedintele ucrainean va veni la Moscova. El a insistat totodată că orice astfel de întâlnire trebuie să fie bine pregătită şi să ducă la rezultate tangibile. Ministrul de Externe al Ucrainei a respins sugestia ca Moscova sa fie locul desfăşurării unei astfel de reuniuni.

Trump a declarat pentru CBS News că este nemulţumit de carnagiul dintre Rusia şi Ucraina, dar va continua să insiste asupra unui acord de pace.

A crezut că este mai ușor de rezolvat războiul ruso-ucrainean

„Cred că vom rezolva totul. Sincer, (războiul) cu Rusia, am crezut, (că) va fi mai uşor decât cele pe care le-am oprit, dar pare a fi ceva puţin mai dificil decât altele", a spus el.

Trump este nemulţumit că nu reuşeşte să pună capăt luptelor, care au început odată cu invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, după ce iniţial preşedintele american a prezis că va putea pune capăt rapid războiului când va prelua mandatul în ianuarie.

Trump a declarat miercuri că a urmărit "frumoasa ceremonie" din China care a marcat sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, unde Putin a fost văzut alături de preşedintele chinez Xi Jinping şi de liderul nord-coreean Kim Jong Un.

"Înţeleg motivul pentru care făceau asta şi sperau ca eu să mă uit, şi m-am uitat", a declarat Trump pentru CBS News. "Relaţia mea cu toţi este foarte bună. Vom afla cât de bună este în următoarea săptămână sau două", a adăugat el.

Trump s-a declarat marţi "foarte dezamăgit" de Putin şi a sugerat într-o postare pe Truth Social că

Kremlinul a dat asigurări că Putin nu conspiră împotriva SUA şi a sugerat că Trump era ironic în remarcile sale, în timp ce Beijingul a respins spusele lui Trump şi a insistat că "China dezvoltă relaţii diplomatice cu toate ţările, fără a viza niciodată nicio terţă parte".

Mai mult, Putin a declarat că toate ţările cu care Rusia a purtat discuţii în China au sprijinit summitul Rusia-SUA din Alaska şi şi-au exprimat speranţa că discuţiile ar putea ajuta la încheierea războiului din Ucraina, consemnează Reuters. 

