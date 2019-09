Trump se dezice de Netanyahu după ce a pierdut alegerile: Relaţia noastră este cu Israelul

Preşedintele american, Donald Trump, a părut să se distanţeze de premierul israelian în exerciţiu, Benjamin Netanyahu, afirmând, în contextul scrutinului parlamentar, că „relaţia Statelor Unite este cu Israelul”, informează MEDIAFAX.

Întrebat de jurnalişti dacă a vorbit cu Benjamin Netanyahu, unul dintre aliaţii săi, Donald Trump a răspuns: „Nu am vorbit, rezultatele sunt în curs de a fi anunţate. Aveţi noutăţi, deoarece voi (jurnaliştii - n.red.) de obicei ştiţi lucruri înaintea preşedintelui, nu?”.

Întrebat dacă are suspiciuni referitoare la rezultatul scrutinului, Donald Trump a precizat, conform Casei Albe : „Nu, nu am. Nu am. Toată lumea ştia că rezultatul va fi foarte strâns, vom vedea ce se întâmplă. Oricum, relaţia noastră este cu Israelul. Vom vedea ce se întâmplă”.

Benjamin Netanyahu l-a îndemnat, joi, pe principalul său adversar politic, Benjamin Gantz, să se alăture unui guvern de uniune naţională. Partidul Likud, condus de Benjamin Netanyahu, s-a clasat pe locul al doilea în scrutinul parlamentar anticipat, în urma coaliţiei de centru-stânga Albastru & Alb, condusă de Benjamin Gantz.