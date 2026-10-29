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Trump se distanțează din nou de Epstein, după un raport al democraților care îl acuză de implicare în abuzuri: „Am fost exonerat”

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Jeffrey Epstein și Donald Trump.
Jeffrey Epstein și Donald Trump. Sursa foto: X
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Din articol
Noi acuzații împotriva lui Trump

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a distanțat din nou miercuri de defunctul delincvent sexual Jeffrey Epstein, afirmând că acesta era „prietenul democraților”, la un miting organizat în Ohio, notează EFE.

În timpul mitingului, președintele a fost întrerupt de un protestatar care i-a reproșat apropierea de magnat, la doar două zile după ce un nou raport al democraților din Congres l-a acuzat că ar fi fost „participant activ” la abuzurile comise în 1990.

„Epstein era prietenul tuturor democraților (...) eu am fost complet exonerat”, a afirmat președintele la câteva secunde după ce un manifestant i-a întrerupt discursul din Ohio, spunând că Trump s-a aflat în avionul magnatului care a murit în închisoare în 2019.

Trump a repetat, la fel ca și în ocazii anterioare, că se pare că s-a distanțat de Epstein cu mai bine de 30 de ani în urmă, iar susținătorii republicani au răspuns cu aplauze.

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Noi acuzații împotriva lui Trump

Raportul democraților din Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților, de peste 50 de pagini, prezentat luni, susține că Trump a fost „un participant activ la abuzurile comise de Jeffrey Epstein împotriva tinerelor femei la mijlocul și sfârșitul anilor 1990”.

Documentul, intitulat „Cazul împotriva lui Donald Trump care reiese din dosarele lui Epstein și eforturile disperate ale Departamentului de Justiție de a-l mușamaliza”, include numele a cinci femei care l-au acuzat pe Trump „că le-a violat sau le-a agresat sexual” în compania lui Epstein.

Printre mărturiile femeilor se numără una care este făcută publică pentru prima dată și care descrie presupusul viol suferit din partea lui Trump în timpul unui concurs organizat în noiembrie 1993 la Hotelul Plaza din New York, deși nu oferă alte dovezi în afară de declarațiile sale.

Odată cu publicarea documentului, democrații demonstrează că nu intenționează să renunțe la eforturile de a continua investigarea legăturilor dintre Trump și rețeaua de trafic sexual a lui Epstein, iar acest lucru se întâmplă într-un moment în care, potrivit sondajelor, ar putea obține majoritatea în Camera Reprezentanților și chiar ar putea disputa controlul asupra Senatului pe 3 noiembrie.

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La alegerile de la jumătatea mandatului se reînnoiesc toate locurile din Camera Reprezentanților și o treime din cele din Senat, pe lângă alegerea numeroșilor funcționari la nivel statal și local.

Editor : Ana Petrescu

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