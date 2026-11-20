Melania Trump a criticat cercul de oameni din jurul soțului ei într-un nou interviu. Soții Trump au participat la o discuție comună în cadrul noii serii documentare a Primei Doamne, produsă de Amazon MGM Studios, „Melania, The Series”. Emisiunea apare la câteva luni după lansarea în cinematografe a documentarului omonim al Melaniei, „Melania”, de asemenea produs de platforma de streaming, scrie The Independent.

Întrebat de un intervievator din afara cadrului cine este mai ușor de înțeles, președintele a răspuns: „Cred că, de fapt, sunt foarte ușor de înțeles, mult mai ușor decât ar crede publicul. Ea ar putea fi chiar mai dificilă decât mine.”

Melania a zâmbit și a râs în timp ce soțul ei răspundea, dar apoi interviul a trecut la un moment în care Prima Doamnă a fost filmată singură - aparent într-un avion privat - unde a spus: „El a spus ceva de genul: «Oh, e atât de dificilă», dar eu îi spun adevărul.

Simt că uneori sunt prea mulți oameni în jurul lui, că sunt oameni care spun mereu «da», iar asta nu e sănătos”, a continuat ea.

„Trebuie să-ți susții propriile convingeri”, a spus ea. „Dacă nu ești de acord, nu-i nimic.

Îl las să fie cine este, iar el mă susține și mă lasă să fiu cine sunt”, a afirmat Melania Trump.

O descriere oficială a serialului precizează că acesta „duce publicul dincolo de ceea ce a văzut deja, cu conținut care nu a mai fost împărtășit niciodată publicului.”

Serialul apare la doar câteva luni după lansarea filmului „Melania”. Controversatul documentar a fost criticat aspru de specialiști și a eșuat la box-office înainte de a deveni disponibil pentru vizionare pe Prime Video.

Filmul a încasat 16 milioane de dolari la nivel mondial, față de un buget Amazon MGM de 40 de milioane de dolari. Se pare că Amazon a cheltuit încă 35 de milioane de dolari pentru promovarea lui.

Filmul a marcat revenirea în industria cinematografică americană a regizorului filmului „Rush Hour”, Brett Ratner, care s-a mutat în Israel în urma mai multor acuzații de hărțuire sexuală din 2017. El a negat orice faptă reprobabilă și nu a fost acuzat de nicio infracțiune.

Ratner a regizat și a produs, de asemenea, noua serie documentară, în cadrul căreia Melania figurează ca producător executiv.

Editor : M.C