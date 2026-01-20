Live TV

Trump se îndreaptă spre Davos mai agresiv și mai ambițios ca niciodată (Axios)

President Trump Departs Japan For Korea During Asia Trip
Donald Trump la bordul aeronavei Air Force One. Foto: Getty Images
Din articol
Activitate nocturnă pe Truth Social Europenii par pregătiți să riposteze Ucraina, umbrită de chestiunea Groenlanda

Președintele Donald Trump pleacă marți spre Davos mai încrezător ca niciodată în propria sa putere de a influența evenimentele globale și mai dispus să intimideze și să mustre pe oricine îi stă în cale, consideră jurnaliștii de la Axios. În ultimele săptămâni, Trump a demonstrat că nu se mai mulțumește doar să domine SUA și ciclul știrilor — el vrea să domine lumea.

Trump se îndreaptă spre Elveția după ce a amenințat cu impunerea de taxe vamale Danemarcei și altor șapte aliați NATO — care au trimis cu toții mici detașamente de trupe în Groenlanda — dacă nu se ajunge la un acord pentru cedarea insulei către SUA până la 1 februarie.

La Davos, el va anunța că extinde competența „Consiliului pentru Pace” pentru Gaza dincolo de enclavă, în ceea ce unii aliați alarmați consideră a fi o încercare de a înființa un Consiliu de Securitate al ONU rival – cu Trump deținând singurul veto.

„Consiliul pentru Pace nu se va limita la Gaza. Este un Consiliu al Păcii la nivel mondial”, a declarat un înalt oficial american pentru Axios. „Președintele se concentrează în primul rând pe emisfera noastră, dar are ochii ațintiți asupra lumii. Nu aș spune că este obsedat de dominația globală. El pune America pe primul loc. Iar America este în continuare liderul mondial”, a spus oficialul.

Consilierii lui Trump spun că acesta a fost încurajat în special de capturarea rapidă a lui Nicolás Maduro din Venezuela. „Ne ținem respirația, dar acest lucru l-a eliberat cu siguranță și mai mult pe președinte pentru a-și proiecta puterea în întreaga lume”, a declarat unul dintre consilierii de top.

Activitate nocturnă pe Truth Social

În cursul nopții de luni spre marți, Trump a postat pe rețeaua sa socială Truth Social meme cu el însuși revendicând Groenlanda și Canada, mesaje text private de la președintele francez Emmanuel Macron și secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și mesaje noi despre motivul pentru care SUA trebuie să dețină Groenlanda.

„Mesajul de la Davos este cât de incredibil se descurcă țara noastră”, a declarat Trump reporterilor.

Până de curând, aliații SUA se așteptau ca principalele contribuții ale lui Trump la Davos să fie anunțarea consiliului pentru Gaza și semnarea unui acord de reconstrucție pentru Ucraina.

În schimb, s-au trezit că se grăbesc înainte de sosirea lui, dezbătând cum să stăvilească o criză legată de Groenlanda care amenință să rupă NATO. Oficialii europeni „au trebuit să renunțe la punctele de discuție referitoare la Ucraina și să scrie altele noi despre Groenlanda”, a declarat un oficial ucrainean pentru Axios.

Trump a dat tonul săptămânii când i-a trimis un mesaj primului ministru norvegian în care afirma că, deoarece nu a primit Premiul Nobel, nu se va mai concentra în principal pe pace. Ulterior, SUA a pus nota pe hârtie cu antet oficial și a trimis-o ambasadorilor NATO, după cum a relatat pentru prima dată PBS.

Un oficial norvegian cu rang înalt a declarat că Oslo intenționa să păstreze confidențialitatea schimbului de mesaje și a fost surprins că Trump l-a împărtășit și altor țări.

Europenii par pregătiți să riposteze

Europenii dau semne că sunt pregătiți să riposteze, pregătind ceea ce ar putea fi o săptămână extrem de controversată în Alpii elvețieni.

Țările UE iau în considerare un pachet masiv de taxe de răspuns. Între timp, Danemarca trimite trupe suplimentare în Groenlanda.

În conversațiile din prima zi la Davos, unii participanți și-au exprimat scepticismul cu privire la capacitatea europenilor de a riposta la fiecare lovitură a lui Trump. „Pun pariu pe rezistența europeană”, a glumit un veteran american al Davosului.

În cadrul diverselor paneluri organizate înainte de sosirea lui Trump – niciunul dintre acestea neavând legătură cu securitatea arctică – au existat remarci și râsete nervoase cu privire la perspectiva unei invazii americane.

Ucraina, umbrită de chestiunea Groenlanda

Disputa privind Groenlanda a dat la o parte planurile de a folosi săptămâna de la Davos pentru a ajunge la un acord între SUA, Ucraina și puterile europene cu privire la garanțiile de securitate și reconstrucția Ucrainei.

Un oficial ucrainean a declarat că ideea ca liderii să semneze „planul de prosperitate” a fost abandonat. Un oficial american a negat că ar fi fost stabilită vreo dată și a spus că planul mai necesita unele modificări.

Trump intenționează în continuare să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni, dar un oficial american a declarat că nu se așteaptă la niciun progres.

Între timp, trimișii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, intenționează să se întâlnească marți la Davos cu trimisul rus Kirill Dmitriev pentru a discuta despre Ucraina.

Dmitriev și alți oficiali de la Kremlin l-au lăudat luni pe Trump pentru inițiativa sa privind Groenlanda. Moscova a mai declarat că Trump l-a invitat pe președintele Vladimir Putin să se alăture Consiliului pentru Pace.

Trump intenționează să organizeze joi un eveniment pentru lansarea consiliului, pe care îl va prezida și care are rolul oficial de a supraveghea reconstrucția Gazei.

Donald Trump a declarat reporterilor că „nimeni nu-l vrea” pe Macron „pentru că va părăsi funcția foarte curând”. El a prezis că președintele francez se va alătura odată ce va aplica „o taxă de 20% pe vinurile și șampaniile sale... dar nu este obligat să o facă”.

Trump a semnalat o potențială relaxare a amenințării sale cu taxele vamale luni seara, când a declarat reporterilor că țările pe care le amenința cu taxe vamale au „trimis doar câteva persoane” în Groenlanda.

Înaltul oficial american a sugerat participanților la reuniunea anuală a elitei globale de la Davos să se pregătească să fie insultați când Trump va urca miercuri pe podium. „La fel cum a mers la ONU și a spus: «Voi percepeți multe taxe, ocupați o mulțime de proprietăți imobiliare, dar nu faceți nimic», probabil că va spune același lucru despre o parte dintre cei prezenți la Davos”.

„El consideră că a rezolvat toate aceste conflicte – și, da, unele dintre ele sunt în regres – fără ONU. Fără niciun ajutor real din partea lor”. În ceea ce privește Consiliul pentru Pace, „bănuiesc că va deduce că este contraponderea ONU”, a spus oficialul. „Dar nu poți ști niciodată ce vei obține dintr-un discurs al lui Donald Trump până când nu îl ține.”

Editor : M.C

