Președintele american Donald Trump a declarat luni că a fost supus unei examinări RMN, fără a spune de ce, relatează Reuters. „Am făcut un RMN. A fost perfect”, le-a declarat reporterilor președintele în vârstă de 79 de ani, la bordul aeronavei prezidențiale, Air Force One, în drum spre Tokyo, scrie focus.de.

O scanare prin rezonanță magnetică folosește magneți și unde radio pentru a oferi imagini detaliate din interiorul corpului. Poate fi folosită pentru a monitoriza o serie de afecțiuni. Acesta poate fi utilizat pentru a diagnostica boli precum tumori, accidente vasculare cerebrale și chiar inflamații.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele SUA a fost supus celui de-al doilea control medical complet de la preluarea mandatului, acum nouă luni, cu puțin peste două săptămâni în urmă – procedura obișnuită este de un singur examen pe an. Acest lucru a alimentat speculațiile că Trump ascundea o boală. Potrivit New York Times, Trump nu a răspuns la întrebarea despre motivul pentru care a fost efectuat al doilea RMN.

Trump a fost cea mai în vârstă persoană instalată în funcția de președinte al SUA când a revenit la Casa Albă în ianuarie și este a doua cea mai în vârstă persoană care ocupă acest post.



La începutul acestei luni, medicul președintelui american a declarat că Trump este „într-o stare de sănătate excepțională”, după o evaluare medicală.



În iulie, Casa Albă a dezvăluit că Trump prezenta umflături la nivelul gambelor și vânătăi la mâna dreaptă, după ce fotografiile l-au arătat pe președinte cu glezne umflate și machiaj care acoperea partea afectată a mâinii.



Medicul lui Trump, Sean Barbabella, a precizat într-o scrisoare publicată de Casa Albă la acea vreme că testele au confirmat că problema de la picioare era cauzată de „insuficiență venoasă cronică”, o afecțiune benignă și comună, în special la persoanele de peste 70 de ani.



Medicul a spus că vânătăile de pe mâna lui Trump reprezintă o iritație minoră a țesuturilor moi cauzată de strângerile frecvente de mână și utilizarea aspirinei, pe care Trump o ia ca parte a unui „regim standard de prevenție cardiovasculară”.



De atunci, Casa Albă a minimalizat îngrijorările legate de sănătatea lui Trump, fără a detalia modul în care este tratată problema de la picioare.

Fotografiile și filmările video au arătat în mod repetat vânătăi mari pe mâinile lui Trump, unele dintre ele acoperite cu machiaj. Gleznele sale erau, de asemenea, vizibil umflate.

În timpul campaniei electorale, Trump l-a descris în repetate rânduri pe predecesorul său, democratul Joe Biden, ca fiind fragil, senil și somnoros, declarându-se, în schimb, în ​​cea mai bună formă.

Editor : Marina Constantinoiu