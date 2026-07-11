Trump se laudă cu starea sa de sănătate: „Am terminat un control medical perfect. Am cerut încă un test cognitiv”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat sâmbătă că „tocmai a terminat” un control medical la Centrul Medical Militar Naţional Walter Reed, referindu-se la examinarea medicală făcută la sfârşitul lunii mai, în urma căreia Casa Albă a declarat că este în stare excelentă de sănătate, relatează Reuters.

„Tocmai am terminat un control medical perfect la Walter Reed, îl fac la fiecare şase luni, şi am cerut încă un test cognitiv — sunt singurul preşedinte care a făcut asta, de trei ori — şi le-am trecut pe toate cu brio — am răspuns corect la fiecare întrebare”, a postat Trump, care a împlinit 80 de ani în iunie, pe rețeaua Truth Social.

Casa Albă a explicat că Trump se referea la controlul medical pe care l-a efectuat în luna mai.

Sursa: Truth Social



El a inclus aceste remarci într-o în care îi ataca pe jurnalista de la New York Times, Maggie Haberman, şi pe colegul ei, Jonathan Swan, care au publicat recent o carte despre revenirea lui Trump la putere, care a stârnit un interes larg.

Cartea lui Haberman şi Swan, „Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump”, a descris îngrijorările unor consilieri de la Casa Albă cu privire la vârsta, rezistenţa şi starea fizică a lui Trump.

La ⁠80 de ani, Trump este cea mai în vârstă persoană care şi-a asumat funcţia de preşedinte al Statelor Unite. Întrebările privind starea de sănătate şi ​capacitatea mintală a liderilor în vârstă au devenit o ​temă recurentă ⁠la Washington, după ce îngrijorările legate de abilităţile cognitive ale fostului preşedinte Joe Biden l-au determinat, în cele din urmă, să-şi încheie campania de realegere din 2024.

Trump şi-a lăudat frecvent performanţele la testele cognitive, afirmând că le-a susţinut de mai multe ori şi a obţinut scoruri perfecte.

Editor : C.S.