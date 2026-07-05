Trump se va întâlni cu Zelenski în marja summitului NATO. Oficial american: Situația de pe câmpul de luptă din Ucraina s-a blocat

Președintele american Donald Trump se va întâlni cu Volodimir Zelenski în timpul vizitei sale în Turcia din această săptămână, cu ocazia summitului NATO, pentru a face un nou efort în vederea încheierii războiului din Ucraina, a declarat duminică un înalt oficial american, relatează Reuters.

Trump urmează să sosească la summit marți. Prima sa întâlnire va fi cu gazda summitului, președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Liderul american se va întâlni, de asemenea, cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa și va susține o conferință de presă, a anunțat Casa Albă.

Un înalt oficial american, care a oferit informații jurnaliștilor sub condiția anonimatului cu privire la această călătorie, a declarat că Trump se va întâlni miercuri cu Zelenski pentru a discuta despre „modul în care putem pune capăt războiului”.

„Situația de pe câmpul de luptă s-a blocat în mod evident în ultimele câteva luni și niciuna dintre părți nu înregistrează progrese semnificative”, a declarat oficialul. „Președintele simte o reală urgență de a încerca să pună capăt acestei situații”.

Trump îi va îndemna, de asemenea, pe aliații din NATO să-și majoreze cheltuielile pentru apărare, a declarat oficialul. „Va transmite acest mesaj personal”, a adăugat oficialul. În cadrul summitului vor fi anunțate acorduri din domeniul apărării în valoare de miliarde de dolari, a declarat oficialul, fără a oferi detalii.

Oficialii europeni spun că speră ca relațiile solide ale lui Trump cu Erdogan și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, să asigure desfășurarea fără probleme a summitului. Totuși, europenii rămân sceptici din cauza resentimentelor transatlantice care persistă în legătură cu războiul din Iran și a criticilor frecvente aduse NATO de către președintele SUA.

Trump s-a plâns că statele membre ale NATO nu au făcut mai mult pentru a ajuta Statele Unite în războiul SUA - Israel împotriva Iranului.

Sâmbătă, liderul american a purtat o discuție de 90 de minute cu președintele rus Vladimir Putin și s-a oferit să contribuie la găsirea unei soluții la războiul din Ucraina, a declarat consilierul de la Kremlin, Iuri Ușakov, într-o declarație făcută publică duminică dimineața.

În trecut, cel de-al 47-lea președinte american a deplâns numărul mare de victime și distrugerile produse de ambele părți implicate în conflict. În ultimele luni, Ucraina a reușit să încetinească sau să oprească avansul rușilor și să exercite o presiune mai mare asupra lui Putin.

Înaltul oficial american a declarat că Trump va purta probabil discuții cu Putin după ce va vorbi cu Zelenski. Luna trecută, liderul de la Kiev a solicitat o întâlnire față în față cu Putin, dar liderul de la Kremlin a refuzat.

Rusia a afirmat că orice soluție trebuie să includă preluarea de către Moscova a controlului deplin asupra regiunii Donbas din Ucraina. Ucraina respinge această afirmație.

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Editor : A.M.G.