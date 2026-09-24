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Trump sfidează o decizie a instanței și interzice accesul jurnaliştilor CNN, MS NOW şi Politico la Casa Albă

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Solidaritate în rândul televiziunilor americane

Reporterii de la CNN, MS NOW şi Politico aveau în continuare accesul interzis la Casa Albă joi, în ciuda unei hotărâri judecătoreşti care impune restituirea acreditărilor lor de presă, au anunţat cele trei instituţii media, conform AFP şi Reuters.

„În această dimineaţă, jurnalişti de la CNN, MS NOW şi Politico au încercat să acceseze Casa Albă şi au fost împiedicaţi să o facă„, au transmis cele trei instituţii media într-un apel de urgenţă, acuzând administraţia că a „încălcat în mod repetat hotărârea judecătorească” ce prevedea restabilirea accesului reporterilor.

Prin urmare, instituţiile media solicită judecătorului Timothy Kelly să programeze „o audiere prin videoconferinţă sau teleconferinţă cât mai curând posibil în această dimineaţă (joi - n.r.)”, notează Agerpres. 

Judecătorul federal Timothy Kelly, sesizat de aceste instituţii media pentru a contesta măsura preşedintelui Donald Trump, a decis miercuri seară că drepturile jurnaliştilor au fost încălcate, deoarece sancţiunea a fost impusă fără notificare prealabilă.

În consecinţă, judecătorul a ordonat administraţiei să le restituie imediat acreditările de presă până la o nouă notificare sau la expirarea hotărârii sale de două săptămâni.

Cu toate acestea, cele trei instituţii media au indicat că jurnaliştilor lor li s-a refuzat accesul la Casa Albă joi dimineaţă.

Avocatul celor trei instituţii media, Theodore Boutrous, salutase anterior hotărârea, spunând că este „decizie majoră care reafirmă libertatea presei, dreptul la un proces echitabil şi statul de drept”.

Donald Trump i-a surprins pe mulţi pe 18 septembrie anunţând că blochează accesul CNN, MS NOW şi Politico la Casa Albă „cu efect imediat”, acuzându-le că răspândesc „ştiri false”.

Ca răspuns, instituţiile media au intentat un proces, denunţând o „încălcare directă” a Primului Amendament al Constituţiei SUA, care garantează libertatea presei.

În timpul unei audieri care a durat mai puţin de o oră, miercuri, reprezentantul administraţiei, Michael Velchik, l-a îndemnat pe judecătorul Kelly să nu se pronunţe până vineri seară, termenul limită stabilit pentru ca instituţiile media interzise să îşi conteste excluderea în scrisori trimise de biroul de presă al Casei Albe.

În aceste scrisori, CNN, MS NOW şi Politico sunt criticate în mod specific pentru relatările lor din ultimele luni privind deficitul de muniţii pentru forţele armate americane din cauza războiului împotriva Iranului, un deficit contestat de Donald Trump, dar confirmat de un raport al Pentagonului la mijlocul lunii septembrie.

Însă judecătorul Kelly a respins argumentele de securitate naţională invocate de guvern, pe care avocatul celor trei instituţii media le-a descris ca fiind justificări ulterioare pentru decizia lui Donald Trump.

„Nimic din dosar nu indică faptul că revocarea badgeurilor a fost motivată de preocupări legate de securitatea naţională”, a scris el, menţionând că, atunci când a anunţat excluderea acestor trei instituţii media, preşedintele Trump „s-a concentrat pe presupusa lor lipsă de veridicitate şi pe relatările lor considerate negative”.

El a adăugat că nu vede cum restabilirea badgeurilor de acreditare în timp ce procedurile legale continuă „ar pune în pericol securitatea naţională”. Până acum, judecătorul s-a pronunţat doar asupra cererii de returnare a acreditărilor, nu şi asupra fondului cazului.

Solidaritate în rândul televiziunilor americane

Expulzarea CNN i-a determinat pe ceilalţi patru membri ai grupului de televiziuni de la Casa Albă - CBS, ABC, NBC şi Fox - să decidă să înceteze participarea lor la acest sistem crucial, într-o demonstraţie de solidaritate fără precedent.

Miercuri, în a treia zi de blocare a transmisiei video distribuite posturilor de televiziune, nici Fox News, nici CNN, nici MS NOW nu au difuzat în direct imagini cu Donald Trump întâmpinându-l pe preşedintele chinez Xi Jinping lângă Washington.

În timpul primului său mandat, Donald Trump a revocat acreditarea de presă a unui jurnalist CNN după un schimb de replici tensionat. Sub presiunea unei hotărâri judecătoreşti, Casa Albă i-a restabilit badgeul după douăsprezece zile.

Într-un memoriu depus la instanţă, Departamentul de Justiţie invocă dreptul preşedintelui Statelor Unite de a refuza accesul presei în anumite zone ale Casei Albe, la discreţia sa exclusivă.

„Accesul la Casa Albă este un privilegiu, nu un drept”, afirmă Departamentul de Justiţie în document.

Administraţia Trump foloseşte aceleaşi argumente pe care le-a utilizat împotriva agenţiei de presă Associated Press, un pilon al jurnalismului american, căruia i s-a interzis accesul în Biroul Oval în 2025 pentru că a refuzat să redenumească Golful Mexic „Golful Americii”.

Asociaţia Corespondenţilor de la Casa Albă, împreună cu alte aproximativ cincizeci de instituţii media, şi-a exprimat sprijinul pentru acţiunile întreprinse de CNN, MS NOW şi Politico.

Editor : C.L.B.

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