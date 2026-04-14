Președintele american Donald Trump a primit la ușa Casei Albe o livrare de la fast foodul său său preferat și i-a dat livratoarei o sută de dolari bacșiș. Totul în fața jurnaliștilor veniți să-l întrebe despre evoluțiile din Iran și despre conflictul cu Papa Leon. Sceneta a promovat una dintre politicile fiscale ale președintelui, de eliminare a taxelor pe bacșișuri.

Trump a cerut luni ca Sharon Simmons, o livratoare devenită celebră cu porecla „Bunica DoorDash” (DoorDash Grandma”) să-i livreze o comandă de la McDonald’s.

Sceneta, care s-a desfăşurat în afara Biroului Oval, a făcut parte dintr-un eveniment organizat cu scopul promovării propunerii sale de eliminare a impozitării bacşişurilor, potrivit News.ro. Această măsură trebuie să fie integrată în proiectul lui Trump One Big, Beautiful Bill”.

În faţa camerelor, şeful statului american a discutat cu celebrea livratoare despre efectele concrete ale acestei măsuri.

„Ai primit 11.000 de dolari în plus, la care nu credeai că ai dreptul, pentru că impozitele tale erau aşa de mari încât rambursarea a fost cea mai mare pe care ai primit-o vreodată”, i-a spus el.

Apoi a întrebat-o dacă a fost surprinsă.

„Este foarte surprinzător”, i-a răspuns ea.

Această măsură ar urma să le permită muncitorilor ale căror venituri se bazează în parte pe bacşişuri să-şi deducă aceste sume din baza impozabilă.

Potrivit fiscului american, măsura îi priveşte pe salariaţii şi muncitorii independenţi care exercită meserii în care bacşişurile sunt curente, de exemplu personalul restaurantelor, angajaţii saloanelor de coafură sau anumiţi muncitori din economia colaborativă.

Trump i-a propus apoi să participe la o conferinţă de presă improvizată.

„Vrei să faci o conferinţă de presă cu mine?”, a întrebat-o el.

Livratoarea a acceptat răspunzându-i: „Voi face tot ceea ce îmi cereţi, domnule”.

În această confeinţă de presă, Donald Trump a abordat şi alte subiecte, şi anume declaraţiile sale despre Papa american Leon al XIV-lea şi negocierile în curs cu Teheranul.

La sfârşitul acestei conferinţe de presă impotivizate, jurnalişti au întrebat-o pe livratoare dacă personalul Casei Albe dă bacşişuri bune.

„Aşteptaţi!”, a spus Trump şi a scos din buzunar o bancnotă de 100 de dolari pe care i-a întins-o lui Simmons.

„Voi mi-aţi amintit asta”, a spus el zâmbind.

