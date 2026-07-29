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Trump și Netanyahu au analizat trei scenarii pentru a opri programul nuclear al Iranului

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trump si netanyahu la casa alba
Donald Trump și Benjamin Netanyahu la Casa Albă. Sursa foto: Profimedia Images
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Preşedintele SUA, Donald Trump, şi prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, au examinat în cadrul întâlnirii lor de marţi, la Washington, toate căile posibile pentru a frâna programul nuclear al Iranului, inclusiv diplomaţia, presiunea economică şi forţa, a declarat miercuri un oficial israelian de rang înalt, citat de Reuters.

Netanyahu nu i-a spus lui Trump că Israelul ar prefera un atac asupra Iranului, a declarat oficialul pentru presă după întâlnirea celor doi lideri, marţi, la Casa Albă.

„În cele din urmă, decizia îi aparţine”, a spus acelaşi responsabil, referindu-se la Trump. Donald Trump are trei opţiuni, iar toate trei au fost discutate pe larg, a precizat acesta: „Un acord, continuarea blocadei şi a presiunilor economice şi o lovitură masivă”.

Oficialul a declarat că există semne că liderii religioşi iranieni au fost afectaţi de inflaţia în creştere şi de frustrarea publică, dar impactul asupra economiei globale şi a pieţei petrolului sunt de asemenea luate în considerare.

Preţurile petrolului au crescut miercuri în una dintre cele mai accentuate creşteri de la începutul războiului, pe 28 februarie, odată cu campania bombardamente aeriene americano-israeliene asupra Iranului. Teheranul a răspuns cu atacuri împotriva Israelului şi a statelor din Golf.

Israelul nu a participat la ultima campanie de bombardamente a SUA, care a durat două săptămâni în această lună şi care a determinat Teheranul să lanseze atacuri asupra bazelor americane ca ripostă, dar a avertizat Teheranul că va răspunde în forţă dacă va fi atacat.

SUA şi Arabia Saudită au lovit miercuri grupări paramilitare în Irak, susţinute de Iran, iar Trump a jurat că va „bate măr” Iranul pentru că a tras asupra trupelor americane la câteva zile după SUA opriseră loviturile aeriene.

Iranul a confirmat noaptea trecută că a lansat atacuri asupra bazelor americane din Iordania şi asupra unor nave din Strâmtoarea Ormuz şi, de asemenea, a respins o propunere a Omanului privind gestionarea în comun a strâmtorii.

Editor : M.I.

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