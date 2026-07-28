Trump şi Netanyahu s-au întâlnit pentru prima dată de la începutul războiului cu Iranul

Preşedintele american Donald Trump l-a primit marţi la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în prima lor întâlnire de la începutul războiului împotriva Iranului, în urmă cu cinci luni.

Întâlnirea, a opta de la revenirea preşedintelui american la putere, în ianuarie 2025, a avut loc cu uşile închise, înaintea participării celor doi lideri la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, un susţinător fervent al cauzei israeliene, desfăşurate la Washington.

Într-un scurt mesaj pe platforma X, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a descris întâlnirea - care a început la ora locală 11:03 (15:03 GMT) şi a durat aproximativ o oră şi jumătate - drept „pozitivă” şi „productivă”, potirivt EFE, preluată de Agerpres.

Între timp, premierul Netanyahu a postat pe reţelele de socializare o fotografie în care apare zâmbind alături de „prietenul” său Trump, în Biroul Oval.

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La întâlnire au mai participat vicepreşedintele american JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth şi emisarul special pentru pace Steve Witkoff.

Rubio şi Hegseth au participat, de asemenea, la precedenta întâlnire a preşedintelui Donald Trump cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la care Vance nu a fost prezent.

Se aştepta ca Netanyahu să discute cu preşedintele SUA despre consolidarea instalaţiei nucleare iraniene subterane de la Muntele Târnăcopului, unde, potrivit relatărilor din presă, Teheranul ar fi mutat centrifuge avansate şi o parte din stocurile sale de uraniu puternic îmbogăţit.

Interesele lui Netanyahu

Ultima întâlnire faţă în faţă dintre cei doi lideri a avut loc pe 11 februarie în Biroul Oval, când premierul israelian a reuşit să îl convingă pe preşedintele SUA să lanseze o ofensivă militară împotriva Iranului.

Totuşi, Benjamin Netanyahu se află acum în plină campanie electorală, urmărind să demonstreze că relaţia sa strânsă cu Washingtonul rămâne solidă, în pofida tensiunilor recente.

Preşedintele SUA a evitat să precizeze dacă îl susţine pe Benjamin Netanyahu la viitoarele alegeri din Israel, programate pentru 27 octombrie.

Trump urmăreşte o retragere negociată din acest conflict nepopular - care a provocat disensiuni cu aliaţii săi şi cu Netanyahu însuşi -, deşi a recunoscut luni că el şi liderul israelian au „divergenţe minore”, subliniind totodată că împărtăşesc poziţii comune cu privire la război.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a declarat că „nimeni” nu îi poate dicta ce armament să vândă altor ţări, fiind întrebat despre opoziţia premierului israelian faţă de un eventual transfer de avioane de vânătoare F-35 către Turcia.

Preşedintele Trump a ordonat oprirea bombardamentelor asupra Iranului pentru a negocia un acord care să pună capăt conflictului, deşi a ameninţat că va relua atacurile dacă discuţiile eşuează.

Editor : B.P.