Preşedintele american Donald Trump şi secretarul general al NATO Mark Rutte au cerut Rusiei să nu „extindă războiul” din Ucraina, într-o declaraţie comună dată publicităţii miercuri seară, la finalul unei întâlniri la reşedinţa preşedintelui american în Florida.

Cei doi lideri au „discutat despre importanţa ca Rusia să evite orice acţiune care ar extinde în mod deliberat sau involuntar războiul, precum şi despre importanţa obţinerii unei soluţionări paşnice a conflictului în cel mai scurt timp posibil”, a precizat Casa Albă într-un comunicat citat de AFP, potrivit Agerpres.

Editor : B.P.