Preşedintele american Donald Trump s-a lăudat duminică seară că a obţinut „o schimbare de regim în Iran”, graţie atacurilor aeriene ale Statelor Unite şi Israelului, şi a spus că a negociat cu noii lideri ai Republicii Islamice trecerea a 20 de petroliere prin strâmtoarea Ormuz „în următoarele zile”, scrie AFP, preluată de Agerpres. Totodată, el a afirmat că Trump afirmă că liderii iranieni „nu vor mai avea o țară” dacă nu renunță la armele nucleare și că SUA au „multe alternative” la trupele terestre în Iran, scrie Al Jazeera.

Aceste anunţuri ale şefului administraţiei de la Washington au fost făcute în timp ce în Statele Unite cresc îngrijorările cu privire la un posibil blocaj american în Orientul Mijlociu. Preţul petrolului şi-a reluat creşterea, iar Wall Street a suferit o scădere accentuată săptămâna trecută.



Obiectivele războiului lansat de miliardarul republican sunt în continuare neclare, iar mii de soldaţi americani au fost desfăşuraţi în regiune în ultimele zile.



În ciuda acestei desfăşurări militare în jurul Iranului, Trump continuă să agite posibilitatea unui acord de pace iminent.



„Cred că vom ajunge la un acord cu ei, sunt aproape sigur de asta”, a declarat el în timpul unui briefing de presă la bordul Air Force One.

Președintele SUA a fost întrebat și despre un plan iranian de a percepe taxe de trecere prin Strâmtoarea Ormuz.

El a spus: „Ar trebui să aflu dacă este adevărat”, dar SUA ar putea opri acea operațiune foarte repede.

„Am putea închide asta în 2 minute. Am putea să o oprim atât de repede, încât ți s-ar învârti capul”, a spus el.

Trump a spus că Arabia Saudită, Qatarul, Emiratele Arabe Unite și Bahrainul ripostează împotriva Iranului.

„Au fost surprinși să fie loviți. Am fost foarte surprins că au fost loviți. Și odată ce au fost loviți, au început să riposteze foarte bine. Avem]o comunicare foarte strânsă, dar toți acești oameni au spus că au luptat”, a adăugat el.

„Știți ce? Poate vor avea din nou o țară grozavă. Dar dacă nu fac asta, nu vor mai avea o țară”

Președintele SUA spune că nu vrea ca Iranul să aibă o armă nucleară și că liderii iranieni vor renunța la ambițiile lor atomice.

„În acest moment, sunt decimați. Vor renunța la armele nucleare. Ne vor preda materialul nuclear. Vor face tot ce vrem noi, și știți ce? Vor merge mai departe și poate vor avea din nou o țară grozavă, o țară grozavă. Dar dacă nu fac asta, nu vor mai avea o țară. Nici măcar nu vor mai avea o țară”, a spus el la bordul Air Force One.



Preşedintele SUA a încercat, de asemenea, să liniştească opinia publică, afirmând că a obţinut deja o schimbare în natura puterii de la Teheran, datorită atacurilor care i-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei şi numeroşi oficiali de rang înalt ai Republicii Islamice.

„Este o schimbare de regim”

„Am avut o schimbare de regim, o putem vedea deja, pentru că primul regim a fost decimat, distrus, toţi sunt morţi”, a subliniat preşedintele american într-un briefing de presă. "Următorul regim", numit în urma morţii ayatollahului Khamenei, "este şi el în mare parte mort", a insistat el.



Desemnat drept succesor, fiul său Mojtaba Khamenei nu a fost văzut de când trebuia să preia conducerea ţării. Autorităţile iraniene publică doar mesaje scrise din partea lui.



„Nimeni nu a mai auzit de el. Poate că este în viaţă, dar evident că se află într-o situaţie foarte, foarte gravă”, a spus Trump.



Această situaţie a dus de facto la instaurarea celui de-„al treilea regim” în Iran, potrivit preşedintelui SUA.



„Avem de-a face cu oameni diferiţi faţă de cei cu care a avut de-a face oricine până acum”, a rezumat el. „Este un grup de persoane complet diferit, aşa că aş considera asta o schimbare de regim”, a continuat Trump.

Trump anunță o ușoară relaxare a blocadei din jurul Strâmtorii Ormuz

Liderul de la Casa Albă a mai anunţat că aceşti oficiali iranieni au fost de acord să relaxeze uşor blocada din jurul strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă crucială prin care trece de obicei 20% din petrolul mondial şi care a fost paralizată de la începutul războiului.



"Ne-au dat, din respect, cred, 20 de petroliere - petroliere foarte mari - care vor trece prin strâmtoarea Ormuz, iar acest lucru începe mâine (luni) dimineaţă, pentru următoarele câteva zile", a asigurat el.

U.S. President Donald J. Trump tells reporters aboard Air Force One that Iran has given the United States a “tribute” of 20 oil tankers that are expected to begin crossing Monday morning through the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/IBOt9OkumU — OSINTdefender (@sentdefender) March 30, 2026

Iată câteva dintre comentariile sale:

El a spus: „Am avut astăzi negocieri foarte bune cu Iranul” și că Teheranul oferă SUA „multe lucruri pe care ar fi trebuit să le ofere cu mult timp în urmă”. „Vom vedea cum va evolua situația, dar sunt foarte bune”.

El a spus că armata SUA a distrus duminică ținte suplimentare în Iran și că a fost o „zi importantă”.

„Negociem cu ei direct și indirect. Avem emisari.”

El a afirmat că Iranul a acceptat să lase până la 20 de petroliere să treacă prin Strâmtoarea Ormuz ca „semn de respect” față de SUA. „Pot spune doar că ne descurcăm extrem de bine în acea negociere. Dar nu știi niciodată unde se află, pentru că negociem cu ei, iar apoi trebuie mereu să-i bombardăm”, a spus el.

Schimbare de regim

„Cred că vom ajunge la un acord cu ei, sunt destul de sigur. Dar este posibil să nu ajungem.”

„Dar am avut o schimbare de regim. Uitați-vă deja, pentru că un regim a fost decimat, a fost distrus, toți sunt morți. Următorul regim este în mare parte mort. Iar al treilea regim, avem de-a face cu oameni diferiți față de cei cu care a avut de-a face cineva înainte. Este un grup cu totul diferit de oameni. Așadar, aș considera asta o schimbare de regim și, sincer, au fost foarte rezonabili. Așadar, cred că am avut o schimbare de regim. Nu putem face mai mult de atât.”

Când a fost întrebat dacă va trimite trupe terestre, Trump a spus că are „multe alternative”. „Suntem cu câteva săptămâni înaintea programului” în războiul cu Iranul, a spus el.

Pentagonul se pregătește pentru operațiuni terestre de câteva săptămâni în Iran, au declarat oficiali americani, citați de cotidianul The Washington Post.

Acestea nu ar ajunge la nivelul unei invazii pe scară largă și ar putea implica raiduri efectuate de o combinație de forțe de operațiuni speciale și trupe de infanterie convenționale, au precizat oficialii citați de ziarul american.

Când a fost întrebat dacă SUA au primit un răspuns din partea Iranului cu privire la planul în 15 puncte, președintele american a spus: „Ne-au dat majoritatea punctelor. De ce nu ar fi făcut-o? Sunt de acord cu noi în privința planului. Am cerut 15 lucruri în mare parte și vom mai cere încă câteva lucruri.”

Preşedintele Donald Trump a declarat că SUA şi Iranul au avut discuţii „directe şi indirecte” şi că noii lideri iranieni s-au arătat „foarte rezonabili”.

Declaraţiile lui Trump au venit după ce Pakistanul, care acţionează ca intermediar între Teheran şi Washington, a declarat că se pregăteşte să găzduiască „discuţii semnificative” în zilele următoare, menite să pună capăt războiului cu Iranul, care durează de o lună.

„Cred că vom ajunge la o înţelegere cu ei, sunt destul de sigur, dar este posibil şi să nu reuşim”, a declarat Trump reporterilor duminică seara.

