Președintele american Donald Trump a declarat că a vorbit miercuri cu președintele rus Vladimir Putin despre începerea imediată a negocierilor pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmite Reuters. Kremlinul a anunțat că liderii celor două țări au convenit să se întâlnească, iar Putin l-a invitat pe Trump la Moscova. De asemenea, Trump a discutat și cu Volodimir Zelenski.

Zelenski: „Împreună cu SUA, Ne trasăm următorii pași pentru a opri agresiunea rusă”

ACTUALIZARE 20.10 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, într-un mesaj pe contul său de X, că a discutat cu Donald Trump și i-a mulțumit pentru „interesul său în ceea ce putem realiza împreună”.

„Am avut o conversație semnificativă cu președintele SUA. Am vorbit îndelung despre oportunitățile de a obține pacea, am discutat despre disponibilitatea noastră de a lucra împreună la nivel de echipă și despre capacitățile tehnologice ale Ucrainei - inclusiv dronele și alte industrii avansate. Îi sunt recunoscător președintelui Trump pentru interesul său în ceea ce putem realiza împreună”, a scris Zelenski pe X.

„Am vorbit, de asemenea, despre discuția mea cu Scott Bessent (secretarul trezoriei SUA, echivalentul ministrului finanțelor, n.r.) și despre pregătirea unui nou document privind securitatea, cooperarea economică și parteneriatul pentru resurse. Președintele Trump a împărtășit detalii despre conversația sa cu Putin.

Nimeni nu dorește pacea mai mult decât Ucraina. Împreună cu SUA, ne trasăm următorii pași pentru a opri agresiunea rusă și a asigura o pace durabilă și fiabilă. Așa cum a spus președintele Trump, haideți să o facem.

Am convenit să menținem legătura în continuare și să planificăm întâlniri viitoare”, a mai scris Volodimi Zelenski.

ACTUALIZARE 20.00 Biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că liderul de la Kiev și președintele american au avut o convorbire telefonică de circa o oră.

Discuție de 90 de minute Trump-Putin

Știrea inițială. „Am convenit, de asemenea, ca echipele noastre respective să înceapă imediat negocierile și vom începe prin a-l suna pe președintele Zelenski, al Ucrainei, pentru a-l informa despre conversație, lucru pe care îl voi face chiar acum”, a declarat Trump într-o postare pe platforma sa de socializare.

Mesajul integral al lui Donald Trump

„Tocmai am avut o convorbire telefonică lungă și foarte productivă cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Am discutat despre Ucraina, Orientul Mijlociu, energie, inteligență artificială, puterea dolarului și diverse alte subiecte. Amândoi am reflectat asupra marii istorii a națiunilor noastre și asupra faptului că am luptat împreună cu atât de mult succes în cel de-al Doilea Război Mondial, amintindu-ne că Rusia a pierdut zeci de milioane de oameni, iar noi, la fel, am pierdut atât de mulți!

Fiecare dintre noi a vorbit despre punctele forte ale națiunilor noastre respective și despre marele beneficiu pe care îl vom avea într-o zi lucrând împreună. Dar mai întâi, așa cum am convenit amândoi, vrem să oprim milioanele de morți care au loc în războiul cu Rusia/Ucraina. Președintele Putin chiar a folosit motto-ul meu foarte puternic de campanie, «Bunul Simț». Amândoi credem foarte mult în el. Am convenit să lucrăm împreună, foarte strâns, inclusiv să ne vizităm reciproc națiunile.

De asemenea, am convenit ca echipele noastre respective să înceapă imediat negocierile și vom începe prin a-l suna pe președintele Ucrainei, Zelenski, pentru a-l informa cu privire la conversație, lucru pe care îl voi face chiar acum. I-am rugat pe secretarul de stat Marco Rubio, pe directorul CIA John Ratcliffe, pe consilierul pentru securitate națională Michael Waltz și pe ambasadorul și trimisul special Steve Witkoff să conducă negocierile care, sunt convins, vor avea succes.

Milioane de oameni au murit într-un război care nu ar fi avut loc dacă aș fi fost eu președinte, dar a avut loc, așa că trebuie să se încheie. Nu ar trebui să se mai piardă alte vieți! Doresc să îi mulțumesc președintelui Putin pentru timpul și eforturile sale în legătură cu acest apel și pentru eliberarea, ieri, a lui Marc Fogel, un om minunat pe care l-am salutat personal aseară la Casa Albă. Cred că acest efort va duce la o concluzie de succes, sperăm în curând!”

Kremlinul anunță că Trump a fost invitat la Moscova

Kremlinul a declarat că Putin și Trump au vorbit timp de aproape o oră și jumătate la telefon și că cei doi lideri au convenit să se întâlnească, iar Vladimir Putin l-a invitat pe Donald Trump la Moscova.

Trump a declarat de mult timp că va pune capăt rapid războiului din Ucraina, fără să spună cum va realiza acest lucru.

Anterior, miercuri, secretarul apărării al lui Trump, Pete Hegseth, a declarat că o revenire la frontierele Ucrainei de dinainte de 2014 este nerealistă și că administrația americană nu vede aderarea Kievului la NATO ca parte a unei soluții la război.

Luând cuvântul miercuri la o reuniune a aliaților militari ai Ucrainei la sediul NATO din Bruxelles, Hegseth a făcut cea mai clară și mai tranșantă declarație publică de până acum privind abordarea noii administrații americane față de războiul vechi de aproape trei ani.

„Ne dorim, ca și dumneavoastră, o Ucraină suverană și prosperă. Dar trebuie să începem prin a recunoaște că revenirea la frontierele Ucrainei de dinainte de 2014 este un obiectiv nerealist”, a declarat Hegseth la o reuniune a Ucrainei și a mai mult de 40 de aliați la sediul NATO din Bruxelles.

„Urmărirea acestui obiectiv iluzoriu nu va face decât să prelungească războiul și să provoace mai multă suferință”.

Războiul din Ucraina se apropie de al treilea an

Nicio discuție de pace nu a mai avut loc după primele luni ale războiului declanșat în februarie 2022 de Rusia, care se apropie acum de al treilea an. Fostul președinte american Joe Biden și majoritatea liderilor occidentali nu au purtat discuții directe cu Putin după ce Rusia și-a lansat invazia la scară largă a Ucrainei.

În primul an de război, Ucraina a reușit să respingă forțele ruse de la periferia Kievului și să recucerească o mare parte din teritoriul ocupat de Rusia.

De la contraofensiva ucraineană eșuată din 2023, Moscova a avut de cele mai multe ori întâietate pe câmpul de luptă, obținând câștiguri lente, dar constante, în luptele intense care au ucis sau rănit sute de mii de soldați de ambele părți și au devastat orașele ucrainene.

Rusia ocupă aproximativ o cincime din Ucraina și a cerut Kievului să cedeze mai mult teritoriu și să devină permanent neutru în cadrul oricărui acord de pace. Ucraina cere Rusiei să se retragă din teritoriile capturate și dorește aderarea la NATO sau garanții de securitate echivalente pentru a împiedica Moscova să atace din nou.

În interviuri recente, Kievul pare să fi acceptat faptul că nu va fi admis în NATO în curând, dar a subliniat nevoia sa de sprijin militar în cadrul unui acord de pace.

„Dacă Ucraina nu este în NATO, înseamnă că Ucraina va construi NATO pe teritoriul său. Așadar, avem nevoie de o armată la fel de numeroasă precum cea pe care o au rușii astăzi”, a declarat Zelenski într-un interviu pentru The Economist publicat miercuri.

„Și pentru toate acestea, avem nevoie de arme și bani. Și vom cere acest lucru Statelor Unite”, a spus Zelenski, descriind acest lucru ca fiind „planul său B”.

Hesgeth, în comentariile sale de la Bruxelles, a declarat că cea mai mare parte a viitorului sprijin militar pentru Ucraina va trebui să vină de la aliații europeni.

