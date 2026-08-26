Trump spune că „ar putea rezulta ceva” din vizita şefului CIA la Moscova. Explicațiile președintelui SUA

Preşedintele american Donald Trump a descris miercuri vizita rară a directorului CIA la Moscova din ziua precedentă drept „semi-rutină”, adăugând că îşi doreşte ca războiul din Ucraina să se încheie, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„A fost un fel de semi-rutină. Urăsc să îi dezamăgesc pe oameni”, a declarat preşedintele SUA într-un interviu cu comentatorul conservator Glenn Beck, referindu-se la numeroasele speculaţii din jurul acestei vizite.

Miliardarul a insistat că această deplasare nu a avut legătură cu Iranul sau cu ameninţările ruseşti la adresa NATO.

„Nu a fost acolo pentru niciunul dintre lucrurile pe care le menţionaţi”, a spus el când a fost întrebat despre aceste două subiecte.

John Ratcliffe a călătorit la Moscova pentru discuţii „între serviciile de informaţii”, fără a se întâlni cu preşedintele Vladimir Putin, a precizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Ne-am dori ca războiul din Ucraina să se oprească”, a mai spus preşedintele SUA, adăugând că „ar putea rezulta ceva” din vizita directorului CIA.

Până în prezent, încercările lui Donald Trump de a pune capăt conflictului, inclusiv prin summitul pe care l-a organizat în Alaska cu omologul său Vladimir Putin în urmă cu puţin peste un an, au fost fără rezultat.

Vizita a fost, probabil, prima deplasare a lui Ratcliffe la Moscova de când a preluat funcția de director al CIA. Predecesorul său, William Burns, s-a deplasat în Rusia în 2021, la cererea președintelui american de atunci, Joe Biden, și s-a întâlnit cu Putin în încercarea de a preveni o escaladare a conflictului din Ucraina.

Rusia a lansat invazia pe scară largă împotriva Ucrainei în februarie 2022. Chiar și după aceea, au continuat să existe contacte între oficialii serviciilor de informații și ai armatei din SUA și Rusia.

Editor : C.L.B.