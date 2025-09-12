Live TV

Trump spune că își pierde răbdarea în privința lui Putin, după ce Rusia a anunțat că negocierile privind Ucraina sunt „în pauză”

Donald Trump
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că își pierde răbdarea în privința lui Vladimir Putin, după ce Moscova a anunțat că negocierile de pace cu Ucraina sunt în pauză. Kremlinul a declarat că este în continuare deschis la negocieri cu Kievul, dar a acuzat țările europene că împiedică procesul, relatează TVPWorld.

În cadrul unui interviu acordat postului conservator de știri Fox News din SUA, Trump – care a insistat îndelung pentru o soluție negociată care să pună capăt conflictului din Ucraina – a declarat că răbdarea sa față de președintele Putin se epuizează.

„Se epuizează și se epuizează rapid”, a precizat Trump. 

Negociatorii ruși și ucraineni au purtat trei runde de discuții directe în acest an la Istanbul, cea mai recentă fiind pe 23 iulie, care au dus la mai multe acorduri privind returnarea prizonierilor de război și a trupurilor militarilor decedați. Dar cele două părți rămân pe poziții diferite în ceea ce privește forma pe care ar putea-o lua un eventual acord de pace.

Rusia acuză Kievul că nu recunoaște ceea ce numește „realitățile de pe teren”, în timp ce Ucraina afirmă că Moscova se preface că este interesată de negocieri, în timp ce continuă să încerce să cucerească mai mult din teritoriul său.

Eforturile lui Trump de a media un acord nu au dat până acum niciun rezultat.

Întrebat dacă negocierile dintre Kiev și Moscova au ajuns într-un impas, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „Canalele de comunicare sunt în funcțiune. Negociatorii noștri au posibilitatea de a comunica prin aceste canale. Dar, pentru moment, este probabil mai corect să spunem că există o pauză.” 

Moscova s-a opus propunerilor țărilor europene și ale Marii Britanii de a oferi garanții de securitate Ucrainei, care ar putea implica desfășurarea de trupe NATO pe teren după orice acord de pace, afirmând că nu poate accepta o astfel de măsură.

Peskov a dat vina pe astfel de idei pentru pauza din negocieri.

„Partea rusă rămâne dispusă să urmeze calea dialogului pașnic. Dar faptul că europenii împiedică acest lucru este într-adevăr adevărat. Nu este un secret pentru nimeni”, a spus el. 

 

 

 

