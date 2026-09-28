Trump spune că l-a convins pe Zelenski să reducă atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești

Președintele american Donald Trump a declarat că i-a cerut omologului său ucrainean Volodimir Zelenski să „reducă” atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. Potrivit liderului de la Casa Albă, Zelenski ar fi răspuns că „probabil va face acest lucru”.

„Marea problemă este că rafinăriile din Rusia sunt aruncate în aer. Aceasta nu este chiar o problemă a Orientului Mijlociu, ci mai degrabă o problemă a Rusiei. Faptul că Ucraina și Rusia sunt în conflict, iar Ucraina aruncă în aer rafinăriile de motorină din Rusia, în contextul în care acestea asigură o mare parte din rafinare. Am vorbit cu președintele Zelenski și i-am spus că trebuie să reducă atacurile asupra acestor rafinării”, a spus președintele SUA.

Jurnaliștii l-au întrebat ce a răspuns președintele ucrainean. Potrivit lui Trump, Zelenski a spus: „Păi, probabil că vom face asta...”

Declarația lui Zelenski este cunoscută doar din relatarea lui Trump, până în prezent nu a existat nicio confirmare directă din partea președintelui ucrainean sau a biroului său, precizează RBC Ukraine.

Trump și-a justificat cererea afirmând că atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești ar putea crea o „problemă mondială”. El a adăugat că „există și alte lucruri pe care el (Zelenski - n.r.) le poate face”.

Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat anterior că Trump și-a dublat eforturile pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Potrivit acestuia, echipa americană depune eforturi din ce în ce mai mari pentru a pune capăt cât mai curând posibil războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Trump a lansat, de asemenea, anterior un apel public către Zelenski și Putin să se prezinte la negocieri.

Între timp, Ucraina a lansat, luni dimineaţă, un atac masiv cu drone asupra depozitelor de combustibil în regiunea Krasnodar, situată în sudul Rusiei, potrivit autorităţilor locale şi presei independente ruse şi ucrainene.

„Mai multe localităţi din regiunea Krasnodar au suferit un atac masiv cu drone. Ca urmare a căderii resturilor de drone (doborâte) s-au declanşat incendii la trei companii civile în localităţile Dinski, Pavlovski şi Krasnoarmeiski”, a informat pe Telegram administraţia locală.

Potrivit autorităţilor, nu s-au înregistrat victime în această regiune. Conform canalului independent rus Astra, printre obiectivele lovite se numără baza de depozite de combustibil Edelveis-95, societate distribuitoare de motorină şi benzină.

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Editor : C.L.B.