Trump spune că negocierile cu Iranul se reiau. Teheranul îndeamnă SUA să respecte memorandumul de înțelegere

Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că un acord cu Iranul este iminent, negocierile urmând să înceapă luni. Declarația intervine după ce președintele american a afirmat că a amânat un atac alături de Israel împotriva Republicii Islamice, cu condiţia ca un acord să fie încheiat rapid. De la Teheran, președintele iranian, Masoud Pezeshkian, îndeamnă SUA să „rămână angajate” față de memorandumul de înțelegere semnat între cele două țări în luna iunie și afirmă că acordul provizoriu „va constitui centrul de greutate” al „relațiilor externe viitoare” ale Teheranului, scrie Al Jazeera.

„Desigur că nu vor să fie atacaţi. Cunoşteau amploarea acestui atac, deoarece îl vedeau cum prinde contur (...) Ceea ce facem acum este să discutăm cu ei în cadrul unor negocieri. Acestea vor începe mâine după-amiază (n.r. - luni)”, a afirmat preşedintele american duminică, la bordul avionului său Air Force One.

În ziua precedentă, Donald Trump anunţase că renunţă la noi atacuri împotriva Iranului „la un nivel (...) de forţă şi putere nemaiîntâlnit de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace”, cu condiţia ca un acord să fie încheiat rapid cu Teheranul, în special în ceea ce priveşte strâmtoarea Ormuz.

Duminică, el a afirmat că solicitarea a venit din partea Arabiei Saudite, a Emiratelor Arabe Unite, a Qatarului şi chiar a Iranului. „Există un acord privind Ormuz, iar apoi va urma un acord privind programul nuclear; s-ar putea spune chiar privind denuclearizarea Iranului”, a asigurat el de la bordul avionului prezidenţial.

O singură rută în strâmtoarea Ormuz

De o importanţă crucială pentru comerţul mondial cu hidrocarburi, strâmtoarea Ormuz este din nou blocată de Republica Islamică de la reluarea, la începutul lunii iulie, a confruntărilor cu Statele Unite, provocând perturbări majore în economia mondială. Iranul, care nu doreşte o revenire la situaţia de dinainte de război, autorizează deocamdată o singură rută de-a lungul coastelor sale şi intenţionează să păstreze controlul asupra strâmtorii, situată tot în apele teritoriale ale Omanului.

De la bordul Air Force One, Trump a afirmat că a fost solicitat „de Arabia Saudită, de Emiratele Arabe Unite, de Qatar și de Iran”. „Eram cu toții pregătiți să acționăm chiar cam în acest moment și ar fi fost un atac de proporții uriașe. Eram cu toții pregătiți să acționăm. Dar când aliații îți cer să amâni operațiunea, trebuie să spui, într-un fel: «Păi, să vedem». Iar motivul pentru care cer asta este că, cred eu, s-a ajuns la o înțelegere.”

Acum, ceea ce facem este să purtăm discuții cu ei sub forma unor negocieri. Acestea încep mâine după-amiază, și vom vedea.

Aveam pregătit un atac care ar fi fost cel mai mare de după cel de-al Doilea Război Mondial și care ar fi fost dezastruos pentru ei, iar ei nu au vrut să-l punem în aplicare. Și, sincer, nici Arabia Saudită nu l-a dorit. Ei au considerat că un acord este iminent.

Iar acordul este iminent și are legătură cu strâmtoarea Ormuz. Și, în cele din urmă, cu denuclearizarea Iranului.

I-am întrebat, am întrebat Arabia Saudită, pe rege, pe prințul moștenitor. Le-am spus: «Ce ați prefera să facem, ați prefera să facem asta sau nu?». Ei au răspuns: «Am prefera cu mult mai mult un acord decât un atac», pentru că nu se știe unde duc aceste atacuri. Adică, vor fi oare invadați de oameni care se vor revărsa în țara lor, ducând la un dezastru? Se pot întâmpla multe lucruri rele”, a comentat Trump.

În iunie, deschiderea unei rute omaneze a stârnit furia autorităţilor iraniene, dar se pare că se conturează un compromis, dacă e să dăm crezare Teheranului.

Un acord semnat la jumătatea lunii iunie pentru a deschide calea către negocierile de pace nu a dus la niciun progres diplomatic, iar la începutul lunii iulie au avut loc noi atacuri reciproce.

Editor : M.C