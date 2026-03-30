Video Trump spune că nu se opune livrării de petrol rusesc către Cuba, în ciuda blocadei SUA. „Nu am nicio obiecție”

Royal Navy tracks Russian vessels in UK waters
O navă de război și un elicopter ale Marinei Regale Britanice au finalizat o operațiune specială de 48 de ore de monitorizare a activității ruse în apele teritoriale britanice, în cadrul eforturilor coordonate ale NATO. Nava HMS Mersey, cu baza la Portsmouth, și un elicopter Wildcat de la Escadrila Aeriană Navală 815 au fost trimise să raporteze mișcările fregatei ruse din clasa „Steregushchiy”, RFN Soobrazitelny, și ale petrolierului sancționat MV Anatoli Kolodkin. Foto: Profimedia
Trump spune că „nu are nicio problemă" cu transportul de petrol rusesc către Cuba

Statele Unite au permis unui petrolier rusesc încărcat cu ţiţei să navigheze spre Cuba, în ciuda blocadei petroliere americane de facto impuse insulei din Caraibe, care se confruntă cu o criză energetică, relatează New York Times, preluat de News.ro.

Nava „Anatoli Kolodkin” — care, potrivit informaţiilor, transportă 730.000 de barili de ţiţei — se afla duminică în largul extremităţii estice a Cubei şi naviga cu o viteză de 12 noduri, conform datelor de urmărire a navelor.

Conform AFP, nava urmează să ajungă marţi în portul Matanzas.

Trump spune că „nu are nicio problemă" cu transportul de petrol rusesc către Cuba

Contrar poziţiei sale anterioare, preşedintele SUA, Donald Trump, a dat de înţeles că ar fi dispus să facă unele concesii în ceea ce priveşte importul de petrol în Cuba.

„Dacă o ţară doreşte să trimită petrol în Cuba, în acest moment, nu am nicio obiecţie, indiferent dacă este vorba de Rusia sau nu”, a declarat Trump jurnaliştilor aflaţi la bordul avionului Air Force One, potrivit Reuters.

Cuba se află în mijlocul unei crize economice care s-a agravat de la 3 ianuarie, când Trump a impus un blocaj de facto asupra aprovizionării cu combustibil a insulei, după ce SUA l-au înlăturat de la putere pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro — principalul aliat regional şi furnizor de energie al Cubei.

Trump a ameninţat ţările cu tarife punitive dacă vând petrol către Havana şi a luat în considerare public posibilitatea unei „preluări prietenoase” a insulei conduse de comunişti.

Petrolierul sub pavilion rusesc va aduce prima livrare de petrol către Cuba de la 9 ianuarie.

Cei 9,6 milioane de locuitori ai insulei au fost cufundaţi în întuneric total în mai multe nopţi din cauza gravei penurii de energie.

Călătoria petrolierului rusesc spre Cuba

Nava „Anatoli Kolodkin” a părăsit portul Primorsk din Rusia la 8 martie.

Marina Regală Britanică a declarat într-un comunicat din 19 martie că a trimis nava de război HMS Mersey şi un elicopter Wildcat pentru a monitoriza mişcările petrolierului.

Marina britanică a declarat că o navă a marinei ruse a escortat petrolierul peste Canalul Mânecii, înainte ca cele două nave ruse să se separe la capătul vestic al canalului, iar petrolierul să-şi continue drumul spre Atlantic.

New York Times a citat duminică un oficial american informat cu privire la această chestiune, care a declarat că Paza de Coastă a SUA a permis navei sancţionate să navigheze spre Cuba.

SUA au relaxat temporar sancţiunile împotriva Rusiei luna aceasta pentru a contribui la îmbunătăţirea fluxului global de petrol, care a fost perturbat de conflictul dintre SUA şi Israel cu Iranul.

Editor : M.C

