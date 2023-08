Trump spune că o să se predea la închisoarea din comitatul Fulton în această săptămână

Fostul preşedinte Donald Trump a afirmat că o să se predea la închisoarea din comitatul Fulton joi, au declarat pentru CNN două surse familiare cu acest plan.

Trump a confirmat luni planurile de predare a sa pe Truth Social. „Voi merge joi la Atlanta, Georgia, pentru a fi ARESTAT de un procuror de stânga radicală, Fani Willis”, a scris Trump pe reţeaua de socializare, potrivit News.ro.

Această dată a fost stabilită în timpul negocierilor purtate astăzi cu biroul procurorului districtual cu privire la cauţiunea de consimţământ şi condiţiile de eliberare a sa. Prima dezbatere republicană este programată pentru miercuri seară. Trump a declarat că nu intenţionează să participe.

Cazul de subversiune electorală din comitatul Fulton marchează prima dată când condiţiile de eliberare a lui Donald Trump au inclus o cauţiune în numerar şi interzicerea intimidării prin intermediul reţelelor sociale. Cazul penal este al patrulea intentat împotriva fostului preşedinte în acest an. În cazurile anterioare, condiţiile de eliberare a lui Trump după arestare şi până la proces au fost în mare parte de rutină:

În Florida, în cazul documentelor de la Mar-a-Lago, intentat împotriva sa de către avocatul special Jack Smith, Trump a fost eliberat pe cauţiune personală, deşi au existat unele împotriviri din partea avocaţilor săi cu privire la restricţiile impuse în ceea ce priveşte contactul său cu martorii din acel caz. În Washington, DC, Trump a fost eliberat, de asemenea, cu condiţii minime în cazul de subversiune electorală federală intentat de Smith la Washington, DC.

Printre aceste condiţii se numără faptul că nu i se permite să comunice cu nimeni despre care se ştie că este martor în acest caz decât prin intermediul unui avocat.

În New York şi în cazul de tăinuire a banilor din New York, Trump a primit un ordin similar de a nu comunica despre caz cu nimeni care are un rol central în acesta, decât prin intermediul unuia dintre avocaţii săi.

Potrivit CNN, avocatul electoral al lui Trump, John Eastman, intenţionează să se predea miercuri autorităţilor din comitatul Fulton ca răspuns la acuzaţiile care i se aduc în Georgia în legătură cu alegerile din 2020, potrivit unui nou dosar. Eastman s-a confruntat cu o procedură disciplinară în cadrul Baroului de Stat din California, în cadrul căreia şi-ar putea pierde licenţa de a practica avocatura în acest stat.

Audierile au fost stabilite pentru mai multe zile în această săptămână, dar un judecător al Curţii Baroului de Stat din California a declarat luni seară că Eastman nu se va prezenta în faţa ei marţi şi miercuri din cauza viitoarei sale predări în comitatul Fulton. "Pe baza recentelor schimburi de e-mailuri între şi cu părţile implicate, instanţa este dispusă să facă anumite modificări în programul de judecată din această săptămână pentru a se adapta la predarea Dr. Eastman în Fulton County, Georgia, despre care instanţa înţelege că va avea loc miercuri, 23 august", a scris luni judecătoarea Yvette Roland într-un ordin judecătoresc.

Aceasta este prima confirmare în afara lui Trump pentru data la care unul dintre cei 18 coinculpaţi ai săi se va preda pentru a fi arestat şi procesat în această săptămână, înainte de termenul limită de vineri la prânz. Se aşteaptă ca Eastman şi ceilalţi să fie arestaţi la închisoarea din comitatul Fulton, apoi să fie eliberaţi pe baza unor condiţii de cauţiune prenegociate. De asemenea, se aşteaptă ca el şi ceilalţi să se declare nevinovaţi la scurt timp după aceea. Eastman a ajuns la un acord de cauţiune de 100.000 de dolari cu procurorul districtual al comitatului Fulton, Fani Willis, la începutul zilei de luni.

Editor : C.L.B.