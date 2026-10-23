Live TV

Trump spune că poate încheia rapid războiul din Iran, însă are o dilemă: „Asta este întrebarea”

Data publicării:
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian.
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele american Donald Trump a declarat, vineri, că Statele Unite ar putea pune capăt rapid războiului cu Iranul, dar că Washingtonul cântăreşte dacă ar trebui să obţină o încetare imediată a conflictului sau să-l lase să se stingă treptat, relatează Reuters.

„Am putea să-i punem capăt foarte repede”, a afirmat Trump.

„Întrebarea este: vrem să-l încheiem sau să-l lăsăm să se stingă treptat?”, a adăugat el.

Declarația vine în contextul în care Mike Waltz, ambasadorul lui Donald Trump la ONU, a sugerat că, peste un an, SUA ar putea fi încă blocate într-un impas cu Iranul, fără un acord privind programul nuclear al Teheranului și fără o revenire la traficul maritim dinainte de război prin Strâmtoarea Ormuz.

„Nu am de gând să avansez ipoteze. Ar fi de dorit ca ei să se prezinte la masa negocierilor într-un mod constructiv înainte de asta”, a declarat Waltz într-un interviu acordat FT.

Însă „președintele și Marina SUA pot menține această blocadă [asupra porturilor iraniene] în viitorul previzibil”, a afirmat el, iar administrația „intensifică” campania sa de presiune economică.

Waltz a acordat un interviu sursei citate în contextul în care Trump și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au reluat amenințările de a lansa o nouă ofensivă împotriva Iranului, după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, din 3 noiembrie.

Războiul despre care Trump a afirmat inițial că va dura „patru-cinci săptămâni” se apropie acum de a noua lună. Acesta a determinat creșterea prețurilor la combustibili la niveluri record, precum și penuria de îngrășăminte și de materii prime, în contextul în care Iranul a lansat atacuri asupra infrastructurii energetice critice din statele din Golf – cea mai importantă regiune producătoare de petrol din lume – și a paralizat rutele de export.

Războiul nu se bucură de popularitate în rândul opiniei publice americane, iar cota de popularitate a lui Trump a scăzut la aproximativ 31%, cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, Partidul Republican riscând să piardă controlul asupra Congresului pe fondul frustrării alegătorilor față de prețurile ridicate.

În încercarea de a reduce costul combustibilului, Trump a încheiat luna aceasta un acord cu Vladimir Putin pentru a permite vânzarea de motorină rusească după ani de sancțiuni, ceea ce a stârnit reacții negative din partea liderilor europeni și ucraineni, care au avertizat că veniturile obținute din aceste vânzări ar oferi Moscovei o sursă vitală de finanțare pentru a-și prelungi războiul împotriva Ucrainei.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alice Weidel
1
Lidera AfD vorbește despre scutul de la Deveselu și acuză NATO că nu a luat în seamă...
natalia intotero - elena mateescu
2
Natalia Intotero, în vizită la ANM după dezvăluirile privind achizițiile instituției...
loto numere
3
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat și unde s-a jucat biletul norocos
femeie care se uita la un peisaj de toamnă cu ceață
4
Vremea se schimbă la început de noiembrie. Ce anunță meteorologii pentru următoarele...
calin georgescu inquam george calin
5
Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, a decis definitiv Curtea de Apel București...
Ce a făcut prim-ministrul Luca Niculescu în momentul în care l-a văzut pe Gigi Becali
Digi Sport
Ce a făcut prim-ministrul Luca Niculescu în momentul în care l-a văzut pe Gigi Becali
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vot SUA
Scandal în SUA: Un institut de sondaje a recunoscut că și-a fabricat datele ca experiment social. Candidata afectată: „Ne-a ucis”
Vladimir Putin și Donald Trump.
Rusia trimite motorină în SUA, după înțelegerea Trump–Putin. Un petrolier cu 40.000 de tone se îndreaptă spre New York
Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska
„Generalul rus foarte prost”. Cine e Ceaiko, folosit de Trump pentru a minți în apărarea dictatorului rus, Vladimir Putin
sua iran razboi conflict
SUA se pregătesc pentru un conflict de lungă durată cu Iranul. Ambasadorul lui Trump la ONU: Ar fi de dorit să se prezinte la negocieri
Președintele american Donald Trump
Gestul starului LeBron James, care l-a enervat pe Trump: „Este lipsă de respect, ar trebui să își ceară iertare"
Recomandările redacţiei
sedinta guvern bolojan foto gov ro
Bolojan, despre ultima ședință de guvern: „ANCOM voia să spargă...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu avertizează că pot apărea probleme cu încălzirea în...
luca niculescu marian neacsu guvern despescu radu marinescu
Măsuri după atacurile din școlile de la Bistrița și Pitești...
tudorel toader si fiul lui ionut alexandru toader
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut: lectorul ar fi agresat sexual...
Ultimele știri
Protest în Vrancea, după ce autorităţile au permis redeschiderea adăpostului de la Suraia, unde câini au fost ucişi şi schingiuiţi
Schimb impresionant de prizonieri de război între Rusia și Ucraina. Zelenski: „Îi ținem minte pe toți și îi căutăm”
Ciucu: Natural, îmi vine să toc guvernul, pentru că este al unui alt partid, dar nu vreau să încep cu stângul relația cu noul executiv
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii lasă în urmă lacrimile și dezamăgirile din 24 octombrie 2026. Astrele le pregătesc un nou început
Cancan
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Fanatik.ro
Dubla campioană olimpică Tina Maze, mesaj pentru România: „Totul e posibil! Poate vei fi primul care va crea...
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
Florinel Coman la FCSB? Superagentul Pastorello a dezvăluit totul. Exclusiv
Adevărul
Volodimir Zelenski a lăsat scutul jos şi a vorbit despre vulnerabilităţile omului nevoit să fie puternic: „Am...
Digieconomic
Pilonul II de pensii în România: Cum afli la ce fond ești repartizat, câți bani ai în cont și ce se întâmplă...
Digi FM
A căzut într-o groapă, s-a lovit la cap și a ajuns pe mâna medicilor. Două săptămâni mai târziu, tot ea a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A ”explodat” la 17 ani, dar s-a ”stins” repede, iar șefii dau vina pe iubita lui mai în vârstă
Pro FM
Schimbare radicală de look pentru Billie Eilish. Noua coafură cu care a strâns peste 7 milioane de inimioare
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ryan Gosling, salvat de Julia Roberts: „Dacă ai o problemă, vorbește cu ea”
Adevarul
Ilie Bolojan: „Cu golanii e greu să faci treabă”. Liderul PNL spune că politica românească are nevoie de cât...
Newsweek
Marele proces al pensiilor de la CCR. Pensionar: „Avem șanse de câștig”. Cum se poate schimba Legea pensiilor
Digi FM
Cum își păstrează nordicii casele calde chiar și la -30 de grade. Trucurile simple pe care le folosesc de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce alimente ultraprocesate cresc riscul de cancer colorectal. Cele mai noi concluzii ale oamenilor de știință
Digi Animal World
Motivul pentru care pisicile nu suportă ușile închise. Explicația pe care puțini proprietari o știu
Film Now
Cum arată legendara Mary Poppins la 91 de ani. Julie Andrews, surprinsă într-o apariție publică rară după...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...